Reger Betrieb am Bahnhof Madrid-Puerta de Atocha: Die SBB verkaufen ab 2024 keine Tickets mehr für Reisen nach Spanien und andere Länder. Paulo Mumia/dpa

Wer nächstes Jahr mit dem Zug in die Ferien reisen will, schaut unter Umständen in die Röhre: Die SBB können Tickets für Ziele in weiter entfernten Ländern nicht mehr anbieten. Grund ist die Software.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab 2024 können die SBB keine Tickets mehr für Reisen in weiter entfernte Länder wie Spanien oder Norwegen mehr verkaufen.

Das erklärt ein SBB-Sprecher auf Anfrage von blue News.

Grund sei die für diese Ticketverkäufe eingesetzte Software, die «teilweise noch aus den 80er-Jahren» stamme.

Eine Integration dieser Software in modernere Systeme würde mehr kosten, als die SBB durch den Verkauf entsprechender Tickets einnehme. Mehr anzeigen

Ab 2024 können die SBB keine Tickets für weiter entfernte Länder mehr verkaufen. Das erklärt SBB-Mediensprecher Reto Schärli auf Anfrage von blue News. Die SBB müssten ihr Angebot «aus technischen Gründen reduzieren». Zu den betroffenen Destinationen zählen unter anderem Spanien und Norwegen.

Der Grund liegt in der Software, die für diese Ticketverkäufe genutzt wird. Diese stamme «teilweise noch aus den 80er-Jahren», so Schärli. «Es gibt immer weniger Fachleute, welche diese Systeme bedienen können. Und die Integration dieser Ticketshops in die modernen Systeme wäre teurer als die Umsätze, welche mit Reisen in diese Länder erzielt werden», führt er aus.

Will heissen: Für die SBB lohnt sich eine Umstellung finanziell nicht. Die Ticketverkäufe in weiter entfernte Länder machten weniger als 1 Prozent der Umsätze im internationalen Personenverkehr aus.

Aktuell sind Reisen für 2024 in weiter entfernte Destinationen auf sbb.ch noch buchbar, aber nur am Schalter oder über die Hotline. Im nächsten Jahr ist damit aber definitiv Schluss.

Europaweit einheitliches System ist in der Arbeit

Eine gute Nachricht gibt es aber: Tickets für Reisen in die Nachbarländer der Schweiz werden laut Schärli weiterhin bei den SBB erhältlich sein. Eine Übersicht mit den buchbaren und nicht buchbaren Ländern gibt es hier.

Die Bahngesellschaften würden jeweils eigene Verkaufssysteme für ihre jeweiligen Länder betreiben, erläutert Schärli. In Zukunft solle aber in Europa ein einheitlicher Standard eingeführt werden, was auch den internationalen Ticketverkauf erleichtern werde.