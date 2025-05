Laut einem Bericht von CH Media planen die SBB Nachtzüge zwischen Zürich, Olten und Bern. sda

Die SBB wollen die Nachtzüge, die jetzt schon in einer Testphase verkehren, laut einem Medienbericht fix einführen. Gegenüber blue News bestätigen die SBB die Pläne nicht.

Die Züge verkehren in einer Testphase bereits an einzelnen Wochenenden.

Von der Tanzfläche in Zürich direkt mit dem Zug ins Bett in Bern. Im Dezember steht der alljährliche Fahrplanwechsel der SBB an. Und wie CH Media berichtet, sollen sie vor allem für Nachtschwärmer*innen Verbesserungen bringen. Das gehe aus Unterlagen des Kanton Solothurn zum Fahrplanwechsel hervor.

Laut dem Bericht sollen die Nachtzüge, welche die SBB bereits an einzelnen Wochenenden in einer Testphase anbieten, an allen Wochenenden eingeführt werden. Es handelt sich dabei um Intercity-Züge, die um 2.02 Uhr und 3.02 Uhr von Zürich nach Bern abfahren. In umgekehrter Richtung fahren Züge von Bern nach Zürich um 2.01 Uhr und um 3.01 Uhr. In Olten besteht jeweils ein Anschluss nach Luzern.

Solche Nachtverbindungen wären laut SBB vor allem für Menschen attraktiv, die in Zürich in den Ausgang gehen, aber auch für Flugreisende, die frühmorgens am Flughafen sein müssten. Die SBB wollen eine Alternative zum Auto anbieten.

SBB bestätigen Fahrplanänderung nicht

Auf Anfrage von blue News bestätigen die SBB die von CH Media angekündigten Fahrplanänderungen aber nicht. Die zweite Testphase der Nachtverbindungen beginne im Herbst, erst dann werde entschieden, ob die Züge weitergeführt oder ausgebaut werden. «Solange die Testphase läuft, ist noch alles offen», sagt Carmen Hefti, Mediensprecherin bei den SBB.

CH Media berichtet weiter, dass ab Dezember 2026 auch Nachtzüge zwischen Zürich und Genf, Olten und Basel, Bern und Thun, Lausanne und Sion, Chur und Zürich geplant seien. Unter der Woche würden die SBB noch keine Nachtzüge planen. Auch darüber geben die SBB gegenüber blue News noch keine Auskunft.

