Ein Mitarbeiter verarbeitet flüssigen Stahl im Stahlwerk Gerlafingen SO. (Archivbild) sda

Im Stahlwerk Gerlafingen kam es in diesem Winter zu einem Dioxin-Leck. Wie kam es dazu?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Stahlwerk Gerlafingen gab es ein monatelang unentdecktes Dioxin-Leck.

Ursache war eine defekte Aktivkoks-Eindüsung und ein fehlerhaftes Überwachungssystem.

Die Anwohner sind laut Experten nicht gefährdet. Mehr anzeigen

In diesem Winter kam es im Stahlwerk Gerlafingen zu einem Dioxin-Leck. Es blieb über Monate hinweg unbemerkt. Die Ursache: Eine defekte Aktivkoks-Eindüsung. Schadstoffe wie Dioxine, Furane und Schwermetalle konnten nicht herausgefiltert werden. Sie gelangten stattdessen in die Umwelt.

Patrick Puddu, Mitglied der Geschäftsleitung von Stahl Gerlafingen, räumt gegenüber dem «Tages-Anzeiger» ein, dass dies ein schwerwiegender Fehler war, da das Unternehmen grossen Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Das Stahlwerk erklärt sich dies mit einer Umstellung auf ein neues Überwachungssystem, das den Mangel «unbefriedigend angezeigt» habe. Deshalb sei «die Fehlfunktion während des Winterhalbjahres nicht aufgefallen».

Die Ursache für das lange unentdeckte Leck sieht das Unternehmen in der Umstellung auf ein neues Überwachungssystem, das die Fehlfunktion nicht ausreichend anzeigte. Erst als die Einkaufsabteilung bemerkte, dass kein Aktivkoks mehr nachbestellt wurde, wurde das Problem erkannt und behoben.

Anwohner müssen nicht um ihre Gesundheit fürchten

Eine routinemässige Messung am Kamin, die das Amt für Umwelt alle drei Jahre anordnet, trug ebenfalls zur Entdeckung bei. Diese Messung fand am 19. Februar 2025 statt, aber die Ergebnisse lagen erst zwei Monate später vor. Am 15. April informierte Stahl Gerlafingen den Kanton über das Leck.

Das Stahlwerk kontrolliert in Absprache mit den Behörden die Funktionsfähigkeit der Anlage nun täglich.

Die Anwohner müssten wegen des Vorfalls nicht um ihre Gesundheit fürchten, sagt ein Experte gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Die Giftstoffe würden sich relativ schnell verdünnen. In den Böden rund um das Stahlwerk sind jedoch noch heute erhöhte Dioxin-Werte messbar, die noch auf die deutlich höheren Emissionen in den 1990er-Jahren zurückzuführen sind. Die Dioxine binden sich in der Luft an Staubpartikel und landen mit diesem in der Erde.