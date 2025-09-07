  1. Privatkunden
Acht Tiere ab Weide geklaut Schaf-Raub stellt Aargauer Polizei vor Rätsel

Dominik Müller

7.9.2025

Tatort des Diebstahls ist eine Weide in Rupperswil AG.
Kantonspolizei Aargau
Kantonspolizei Aargau

In Rupperswil AG sind in der Nacht auf Samstag acht Schafe gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Dominik Müller

07.09.2025, 10:40

In der Nacht auf Samstag sind in Rupperswil AG ab einer Weide in der Nähe der Zuckermühle acht Schafe entwendet worden. Die genauen Umstände des Diebstahls sind noch unklar, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Die Ermittlungen ergaben demnach, dass weder die Hecke um die Weide beschädigt noch der Stromkasten abgeschaltet wurde. Es sei daher unklar, wie die Schafe entwendet werden konnten.

Der Wert der entwendeten Schafe wird auf mehrere Tausend Franken geschätzt. Der Besitzer hat Strafanzeige gestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die möglicherweise etwas über den Diebstahl wissen.

