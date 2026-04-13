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27 Stunden ohne Pause unterwegs Schaffhauser Polizei zieht Lastwagenchauffeur aus dem Verkehr

SDA

13.4.2026 - 09:26

Ein türkischer Chauffeur lenkte seinen Sattelzug ganze 27 Stunden und 28 Minuten am Stück – ohne nennenswerte Pause. Am Grenzübergang in Thayngen war die Fahrt jedoch zu Ende. (Symbolbild)
Ein türkischer Chauffeur lenkte seinen Sattelzug ganze 27 Stunden und 28 Minuten am Stück – ohne nennenswerte Pause. Am Grenzübergang in Thayngen war die Fahrt jedoch zu Ende. (Symbolbild)
Keystone

Die Schaffhauser Polizei hat in Thayngen einen türkischen Lastwagenchauffeur aus dem Verkehr gezogen, der die Ruhezeiten massiv missachtete. Er lenkte seinen Sattelzug über 27 Stunden am Stück ohne nennenswerte Pause.

Keystone-SDA

13.04.2026, 09:26

13.04.2026, 09:29

Die Polizei stellte bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten fest, dass der 40-jährige innerhalb von knapp zwei Monaten ganze 29 Mal die Vorgaben missachtet hatte. Die maximale Lenkzeit von zehn Stunden pro Tag sei zum Teil massiv überschritten worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auch die Ruhezeiten hielt der Mann nicht ein.

Der Türke schaffte es, seinen Sattelzug 27 Stunden und 28 Minuten am Stück zu lenken. Dabei machte er keine nennenswerte Pause. Die maximale Lenkzeit von 90 Stunden in zwei Wochen überschritt der Chauffeur zudem um 24 Stunden und 31 Minuten.

Der Mann musste eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Franken hinterlegen. Er wird sich zudem vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten müssen.

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