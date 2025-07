Zuerst brennt eine Scheune, dann auch ein Wohnhaus. Das Löschwasser trägt Öl in die Aare. Kantonspolizei Bern

In Wynau BE haben in der Nacht auf Freitag eine Scheune und ein Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle gebracht. Dabei ist mit Öl verschmutztes Löschwasser in die Aare gelangt.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Freitag brennen in Wynau BE eine Scheune und ein Wohnhaus. Die Bewohner*innen bringen sich selber in Sicherheit.

Die Feuerwehr löscht das Feuer, dabei gerät mit Öl verschmutztes Löschwasser in die Aare.

Die Zuständigen haben eine Ölsperre auf der Aare zwischen Wynau und Ruppoldingen eingereichtet. Die Kapo Bern rät vom Begehen des Ufers und Befahren der Aare in dem Gebiet ab. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Freitag ist in Wynau BE eine Scheune in Brand geraten. Diese griff auf das Wohnhaus daneben über. Als die Feuerwehr

In der Nacht auf Freitag gerät in Wynau BE eine Scheune in Brand. Die Flamen greifen auf ein Wohnhaus über. Als die Feuerwehr eintrifft brennt die Scheune bereits lichterloh.

Fünf Personen haben sich laut Kantonspolizei Bern selber in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr rettete nur noch die Katze aus dem brennenden Haus. Ein Tierarzt untersucht das Tier danach.

Mit Öl verschmutztes Löschwasser gelangt in die Aare

Im Zug der Löscharbeiten gelangt mit Öl verschmutztes Wasser in die Aare. Die Feuerwehren richten deshalb zwischen Wynau BE und Ruppoldingen SO eine Ölsperre ein.

Die Kantspolizei rät vom Begehen des Ufers und dem Befahren der Aare zwischen Wynau und Ruppoldingen ab. Die Anweisungen der Behörden vor Ort seien zu befolgen.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.