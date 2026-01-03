  1. Privatkunden
Crans-Montana-Opfer in künstlichem Koma Schicksalsstunden im Zürcher «Kispi» – sogar OPs werden verschoben

Dominik Müller

3.1.2026

Fünf Brandopfer aus Crans-Montana VS wurden ins Kinderspital Zürich verlegt.
Fünf Brandopfer aus Crans-Montana VS wurden ins Kinderspital Zürich verlegt.
Symbolbild: Keystone

Im Zürcher Kinderspital kämpfen Ärzt*innen derzeit um das Leben von fünf schwer verletzten Jugendlichen. Sie wurden nach dem Unglück in Crans-Montana VS mit lebensbedrohlichen Verbrennungen eingeliefert.

Dominik Müller

03.01.2026, 12:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fünf Brandopfer aus Crans-Montana werden im Kinderspital Zürich behandelt.
  • Mehrere Patienten liegen im künstlichen Koma und haben schwere Lungenschäden bei teils über 70 Prozent verbrannter Körperoberfläche.
  • Das Spital hat geplante Operationen verschoben und zusätzliche OP-Säle geöffnet, um die komplexe Versorgung der Jugendlichen zu gewährleisten.
Mehr anzeigen

Im Brandverletztenzentrum des Kinderspitals Zürich werden derzeit fünf Opfer des Unglücks in Crans-Montana behandelt. Alle Patientinnen und Patienten sind minderjährig. Die Schwere der Verletzungen bringt das «Kispi»-Team ans Limit, wie Chefärztin Kathrin Neuhaus gegenüber «SRF» schildert.

Viele der Jugendlichen leiden demnach an Verbrennungen dritten Grades. Dabei ist die Haut so stark geschädigt, dass sie ihre Schutzfunktion verloren hat. «Das heisst, sie sind Infektionen ausgesetzt, sie verlieren Wärme und es kommt durch die schwere Brandverletzung zu einer Verbrennungskrankheit, die den ganzen Körper systemisch betrifft», sagt Neuhaus zu «SRF». Auch Herz und Kreislauf seien betroffen.

Tragödie in Crans-Montana VS. Walliser Behörden identifizieren vier Tote – zwei waren erst 16 Jahre alt

Tragödie in Crans-Montana VSWalliser Behörden identifizieren vier Tote – zwei waren erst 16 Jahre alt

Besonders kritisch sei zudem die Situation der Atemwege. Mehrere Patientinnen und Patienten haben schwere Lungenschäden erlitten. Sie liegen aktuell im künstlichen Koma, teils sind mehr als 70 Prozent der Körperoberfläche verbrannt. In den ersten Tagen gehe es nun darum, das gesamte Ausmass der Verletzungen genau zu erfassen.

Geplante OPs werden verschoben

Danach folgen zahlreiche Operationen. «Dann geht es darum, so schnell wie möglich die verletzte und nicht mehr durchblutete Haut zu entfernen», wird Neuhaus zitiert. Anschliessend müsse die Haut schrittweise mit Eigenhaut ersetzt werden. Pro Patient sei mit einer zweistelligen Anzahl Eingriffen zu rechnen.

Trotz der kritischen Lage zeigt sich die Chefärztin vorsichtig zuversichtlich. Die moderne Verbrennungsmedizin könne heute selbst schwerste Verletzungen behandeln. Um alle Jugendlichen versorgen zu können, wurden im Kinderspital geplante Operationen verschoben und zusätzliche Operationssäle geöffnet.

Mehr zum Unglück in Crans-Montana

Crans-Montana-Gastronom packt aus. «Die von der Gemeinde sagten, es gibt keine Strafen»

Crans-Montana-Gastronom packt aus«Die von der Gemeinde sagten, es gibt keine Strafen»

Zuhälterei, Entführung, Betrug. Bar-Betreiber ist schon polizeibekannt

Zuhälterei, Entführung, BetrugBar-Betreiber ist schon polizeibekannt

Kapazität am Anschlag. Auch Schweizer Brandopfer müssen in ausländische Spitäler

Kapazität am AnschlagAuch Schweizer Brandopfer müssen in ausländische Spitäler

