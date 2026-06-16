  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Heute Gerichtsverhandlung Schizophrener Deutscher soll in Basel antisemitischen Hass verbreitet haben

SDA

16.6.2026 - 08:47

Die Basler Synagoge: Ein Deutscher soll in der Stadt Stimmung gegen jüdische Mitbürger*innen gemacht haben.
Die Basler Synagoge: Ein Deutscher soll in der Stadt Stimmung gegen jüdische Mitbürger*innen gemacht haben.
KEYSTONE

Ein 62 Jahre alter Deutscher soll von Basel aus antisemitische Hassnachrichten verschickt und BAG-Direktorin Anne Lévy sowie Opferberaterin Agota Lavoyer diskreditiert haben. Heute muss sich der offenbar schizophrene Mann vor Gericht verantworten.

Keystone-SDA

16.06.2026, 08:47

Keine Zeit? blue News fasst für sich zusammen

  • Ein heute 62-jähriger Deutscher, der an paranoider Schizophrenie leidet, steht heute in Basel vor Gericht.
  • Der Angeklagte soll antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet haben, als er BAG-Direktorin Anne Lévy sowie Opferberaterin Agota Lavoyer per Mail angeschrieben hat.
  • Es geht um persönliche Angriffe auf die beiden Frauen, aber auch um Drohungen gegen die Basler Synagoge, die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) und Juden im Allgemeinen.
Mehr anzeigen

Ein heute 62-jähriger Deutscher aus Basel soll zahlreiche hasserfüllte Nachrichten mit antisemitischen Verschwörungstheorien und zum Nachteil von BAG-Direktorin Anne Lévy und Opferberaterin Agota Lavoyer verschickt haben. Heute muss er sich vor dem Basler Strafgericht dafür verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann jeweils mehrfach Diskriminierung und Aufruf zu Hass, Verleumdung, Beschimpfung und Missbrauch einer Fernmeldeanlage vor. Gemäss Anklageschrift leidet der Mann seit langem an paranoider Schizophrenie. Dies ist im Bezug auf die Schuldfähigkeit relevant.

Laut psychiatrischem Gutachten könne nicht sicher festgestellt werden, ob er unfähig zur Einsicht sei. Seine Steuerungsfähigkeit sei hingegen mittelschwer bis schwer eingeschränkt. Im Gutachten wird eine stationäre Behandlung von zuerst fünf Jahren empfohlen.

Hass und Diskriminierung

In ihrer 40-seitigen Anklageschrift paraphrasiert die Staatsanwaltschaft die strafrechtlich relevanten Inhalte der E-Mails, die der Beschuldigte verschickt haben soll. Aufgeführt ist darin eine breite Mischung aus antisemitischen Verschwörungstheorien, darunter Shoa-Leugnung, und Angriffen auf eine Reihe von Personen, teils von jüdischer Abstammung.

Damit habe er öffentlich zu Hass und Diskriminierung gegen Personen und Personengruppen aufgrund deren Rasse, Ethnie und Religion aufgerufen, sie diskriminiert und gegen die Menschenwürde verstossend herabgesetzt, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Sie schreibt zudem von Holocaust-Leugnung (Shoa-Leugnung) und der öffentlichen Verbreitung von Ideologien, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung dieser Personengruppen und Personen gerichtet seien.

Die Auszüge in der Anklage zeichnen das Bild eines Mannes, der glaubt, eine angebliche zionistische Verschwörung aufgedeckt zu haben, weshalb er angeblich von jüdischen Menschen und Organisationen und von angeblich von ihnen unterwanderten Schweizer Institutionen verfolgt werde.

Basierend auf den Auszügen soll sich der Hass des Beschuldigten allgemein gegen Juden richten, aber auch konkret gegen die Basler Synagoge und die Israelitische Gemeinde Basel (IGB). Letztere hat sich als Privatklägerin konstituiert.

Persönliche Angriffe auf Levy und Lavoyer

Dieser Hass scheint sich dann im Zusammenhang mit Corona-Verschwörungsmythen auch gegen einzelne Personen zu wenden, so etwa gegen Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG) – ebenfalls Privatklägerin.

Weiter sind in den Auszügen misogyne Anschuldigungen an Agota Lavoyer, Opferberaterin und Expertin für sexualisierte Gewalt, gerichtet. Auch Lavoyer ist Privatklägerin in dem Fall.

Der Beschuldigte habe Lévy und Lavoyer wider besseren Wissens eines unehrenhaften Verhaltens und angeblicher Tatsachen verdächtigt und beschuldigt, die geeignet seien, ihren Ruf zu schädigen, heisst es dazu in der Anklage. Und er habe die beiden in ihrer Ehre verletzt.

Die E-Mails verschickte der Beschuldigte gemäss Anklageschrift an verschiedene Adressaten. Dazu gehörten die zentrale Ausgleichsstelle des Bundes, die IV Basel-Stadt, die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, die IGB und Lavoyer – und viele andere, teilweise auch an Medienorganisationen.

Schliesslich wirft die Staatsanwaltschaft dem 62-jährigen vor, seine antisemitischen Thesen auf zwei Websites zu verbreiten und es bis mindestens im Dezember 2025 unterlassen zu haben, diese zu löschen. Die Verteidigung wird ihre Argumente anlässlich der Hauptverhandlung vortragen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Meistgelesen

Bund macht Schluss mit der Säckli-Frage an der Obst-Waage
Neue Bilder vom Absturz des Tu-22M3-Bombers +++ Moskau-Raffinerie brennt
Für diese 17 Gefühle gibt es kein deutsches Wort
Nach Urteil rastet Mette-Marits Sohn aus – Hand im Gefängnis gebrochen
Auto stürzt in den Comersee – ein Mann stirbt

Videos aus dem Ressort

Bundesrat will Ausnahme für Früchte- und Gemüsesäckli zurück

Bundesrat will Ausnahme für Früchte- und Gemüsesäckli zurück

Beim Einkauf von Früchten und Gemüse soll der Schutzsack bis 2 Gramm wieder zur Nettomenge zählen dürfen. Der Bundesrat unterstützt die Motion und will dem Detailhandel zugleich die heutige Lösung offenlassen.

15.06.2026

Anna Rosenwasser zu Stopp-Blackout-Initiative

Anna Rosenwasser zu Stopp-Blackout-Initiative

SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser warnt vor zu grossen Hoffnungen in neue AKW: Ein Neubau dauere Jahrzehnte und wäre frühestens 2050 am Netz. Zudem kritisiert sie Geldflüsse der Atomlobby an die SVP.

15.06.2026

Erich Hess fordert Energieunabhängigkeit – und attackiert Rot-Grün

Erich Hess fordert Energieunabhängigkeit – und attackiert Rot-Grün

SVP-Nationalrat Erich Hess fordert mehr Energieunabhängigkeit von der EU. Dafür brauche die Schweiz zuverlässigen Strom aus Wasser- und Kernkraft – und kritisiert den Widerstand der Linken scharf.

15.06.2026

Bundesrat will Ausnahme für Früchte- und Gemüsesäckli zurück

Bundesrat will Ausnahme für Früchte- und Gemüsesäckli zurück

Anna Rosenwasser zu Stopp-Blackout-Initiative

Anna Rosenwasser zu Stopp-Blackout-Initiative

Erich Hess fordert Energieunabhängigkeit – und attackiert Rot-Grün

Erich Hess fordert Energieunabhängigkeit – und attackiert Rot-Grün

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Energie. Ständerat will keine Zusatzrunde bei Aufhebung von AKW-Neubauverbot

EnergieStänderat will keine Zusatzrunde bei Aufhebung von AKW-Neubauverbot

Frau kämpft ums Leben. Auto stürzt in den Comersee – ein Mann stirbt

Frau kämpft ums LebenAuto stürzt in den Comersee – ein Mann stirbt

Mietpreis-Schock in Zürich. Wohnung kostet nach Auszug 3980 statt 2248 Franken

Mietpreis-Schock in ZürichWohnung kostet nach Auszug 3980 statt 2248 Franken