Schlammlawine reisst Notbrücke im Unterwallis mit

Im Sommer 2024 kam es im Walliser Val de Bagnes nach starken Niederschlägen zu einem Murgang. Archivbild: Keystone

Der Gletscherabbruch in Blatten hält derzeit das Wallis in Atem. Am Montag schlägt die Natur andernorts erneut zu: Im Val de Bagnes hat eine Schlammlawine die erst im September errichtete Notbrücke zerstört.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Schlammlawine hat am Montag die provisorische Notbrücke im oberen Val de Bagnes zerstört.

Die Brücke war erst im September 2024 nach schweren Unwettern errichtet worden und verband mehrere Orte im Tal.

Aufgrund wiederholter Murgänge im Wildbach Fregnoley soll dieser nun dauerhaft gesichert werden. Mehr anzeigen

Nur zehn Monate nach den Unwettern im Wallis hat eine Schlammlawine am Montagmorgen die provisorische Notbrücke im oberen Val de Bagnes weggerissen. Die Gemeinde Val de Bagnes bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Medienberichte.

Die provisorische Brücke nach Lourtier war erst im vergangenen September nach den Unwettern vom Juli 2024 errichtet worden. Sie diente als Verbindung zwischen Champsec, Lourtier und dem oberen Val de Bagnes. Nach den Unwettern war die Verbindung zwei Wochen lang unterbrochen gewesen.

Im Bett des Wildbachs Fregnoley hatten sich im vergangenen Sommer wiederholt Murgänge zu Tal gewälzt. Der Wildbach soll nun gesichert werden.