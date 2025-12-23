  1. Privatkunden
In Schleitheim SH Unbekannte verpacken Blitzer als Weihnachtsgeschenk – Polizei warnt

Sven Ziegler

23.12.2025

Die Schaffhauser Polizei warnt vor solchen Aktionen.
Die Schaffhauser Polizei warnt vor solchen Aktionen.
Polizei Schaffhausen

In Schleitheim SH wurde kurz vor Weihnachten eine mobile Radaranlage der Schaffhauser Polizei als Geschenk verpackt – und damit ausser Betrieb gesetzt. Die Polizei reagiert mit Humor, macht aber klar: Der Eingriff ist strafbar.

Redaktion blue News

23.12.2025, 15:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Schleitheim SH wurde eine mobile Radaranlage der Schaffhauser Polizei weihnachtlich verpackt und dadurch vorübergehend lahmgelegt.
  • Die Polizei nimmt den Vorfall mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis, weist aber klar auf die Strafbarkeit hin.
  • Radaranlagen dienen der Verkehrssicherheit und sind auch über die Feiertage im Einsatz.
Mehr anzeigen

Kurz vor den Festtagen hat sich in Schleitheim SH ein ungewöhnlicher Weihnachtsstreich ereignet. Unbekannte haben eine mobile Radaranlage der Schaffhauser Polizei am Strassenrand als Geschenk verpackt – mit der Folge, dass das Gerät vorübergehend ausser Betrieb war.

Die Polizei reagierte auf den Vorfall mit einer Portion Humor, stellte jedoch klar, dass der Eingriff keineswegs harmlos ist. Das Abdecken oder Manipulieren von Radaranlagen sei strafbar, heisst es. Sollten die Verantwortlichen ermittelt werden, müssten sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Radargeräte seien keine Weihnachtsdekoration, sondern ein zentrales Instrument der Verkehrssicherheit, betont die Polizei. Geschwindigkeitskontrollen trügen dazu bei, das Fahrverhalten zu beruhigen und gefährliche Situationen frühzeitig zu verhindern – nicht nur an bekannten Brennpunkten, sondern überall dort, wo zu hohes Tempo zur Gefahr werden kann.

Trotz des ungewöhnlichen «Geschenks» nutzt die Polizei den Vorfall auch für eine Botschaft zum Jahresende. Die Einsatzkräfte seien auch über die Feiertage rund um die Uhr im Dienst, um für Sicherheit zu sorgen – auf den Strassen ebenso wie darüber hinaus. Und dazu gehörten nun einmal auch Radaranlagen, selbst wenn sie nicht überall beliebt seien.

