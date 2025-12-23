Die Schaffhauser Polizei warnt vor solchen Aktionen. Polizei Schaffhausen

In Schleitheim SH wurde kurz vor Weihnachten eine mobile Radaranlage der Schaffhauser Polizei als Geschenk verpackt – und damit ausser Betrieb gesetzt. Die Polizei reagiert mit Humor, macht aber klar: Der Eingriff ist strafbar.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Kurz vor den Festtagen hat sich in Schleitheim SH ein ungewöhnlicher Weihnachtsstreich ereignet. Unbekannte haben eine mobile Radaranlage der Schaffhauser Polizei am Strassenrand als Geschenk verpackt – mit der Folge, dass das Gerät vorübergehend ausser Betrieb war.

Die Polizei reagierte auf den Vorfall mit einer Portion Humor, stellte jedoch klar, dass der Eingriff keineswegs harmlos ist. Das Abdecken oder Manipulieren von Radaranlagen sei strafbar, heisst es. Sollten die Verantwortlichen ermittelt werden, müssten sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Radargeräte seien keine Weihnachtsdekoration, sondern ein zentrales Instrument der Verkehrssicherheit, betont die Polizei. Geschwindigkeitskontrollen trügen dazu bei, das Fahrverhalten zu beruhigen und gefährliche Situationen frühzeitig zu verhindern – nicht nur an bekannten Brennpunkten, sondern überall dort, wo zu hohes Tempo zur Gefahr werden kann.

Trotz des ungewöhnlichen «Geschenks» nutzt die Polizei den Vorfall auch für eine Botschaft zum Jahresende. Die Einsatzkräfte seien auch über die Feiertage rund um die Uhr im Dienst, um für Sicherheit zu sorgen – auf den Strassen ebenso wie darüber hinaus. Und dazu gehörten nun einmal auch Radaranlagen, selbst wenn sie nicht überall beliebt seien.