Schockierende Bilder aus einer Waadtländer Geflügelzucht lancieren die Diskussion um hochgezüchtete Masthühner neu. Die Organisation Observatoire du Spécisme wirft einem Migros-Partner Tierquälerei vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Tierschutzorganisation Observatoire du Spécisme hat schockierende Aufnahmen aus einem Waadtländer Mastbetrieb veröffentlicht und Migros-Tochter Micarna wegen mutmasslicher Verstösse gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.

Kritisiert wird die in der Schweiz dominierende Hühnerzucht Ross 308, deren schnelles Wachstum laut Tierschützern zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen bei den Tieren und zu einem qualvollen Leben führten.

Junge Hühner, die sich kaum auf den Beinen halten können, die hilflos auf dem Rücken im Streu strampeln, Verletzungen aufweisen oder im Dutzend tot in einer Tonne liegen. Die Bilder, die die Organisation Observatoire du Spécisme OdS publiziert hat, schockieren. Aufgenommen worden sind sie laut der Tierschutz-NGO bei einem Mastbetrieb im Kanton Waadt.

Ziel der Organisation und auch ihrer deutschweizer Partner-Organisation Tier im Fokus ist ein Verbot der Rasse Ross 308 und weiterer schnell wachsender Züchtungen. Diese Hühner legen besonders schnell an Gewicht zu: In fünf Wochen erreichen sie die fünfzigfache Masse, die sie beim Schlüpfen hatten, und werden geschlachtet. Herkömmliche Sorten leben doppelt so lang, bis sie ihr Schlachtgewicht erreichen.

Folge des extrem schnellen Wachstums sei, dass viele Ross-308-Hühner ihr Gewicht kaum tragen könnten, ihr Herz-Lungen-Apparat mit dem schnellen Wachstum nicht Schritt halte, sie deshalb häufig an Krankheiten litten oder dem Sudden-Death-Syndrom zum Opfer fielen.

Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen kritisieren solche schnell wachsenden Hühner-Züchtungen seit Jahren. Ross 308 entwickelt und vermarktet vom US-Produzent Avigen, ist die weltweit am meisten verwendete. Der Schweizer Verband Proviande bezeichnet Ross 308 als «Superhuhn».

Tierschutz-Organisation OdS sieht Verstoss gegen Tierschutz

Laut Bundesrat machten schnell wachsende Rassen 2021 92 Prozent der in der Schweiz industriell aufgezogenen Masthühner aus. Die Forderung nach einem Verbot weist bereits darauf hin: Ross 308 und andere auf schnelles Fleisch gezüchtete Sorten sind in der Schweiz legal.

Die in der Westschweiz präsente Tierschutz-Organisation OdS begnügt sich nicht mit dem Aufruf zur Gesetzesänderung. Sie hat beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV eine Meldung platziert, weil nach ihrer Sicht bei der Aufzucht dieser Hühner ein Verstoss gegen das Schweizer Tierschutzgesetz vorliegt. Verantwortlich dafür sei ein Partnerbetrieb der Migros-Tochter Micarna.

Das BLV hat zwar die Meldung auch bei der zweiten Anfrage von blue News noch nicht erhalten. Es sei aber durchaus üblich, dass solche Hinweise auf mutmassliche Verstösse beim BLV eingingen. Zuständig für die Durchsetzung des Gesetzes seien die kantonalen Behörden, betont eine Sprecherin des BLV. Die Fachpersonen des Bundesamts prüften solche Meldungen und leiteten sie an die zuständigen Stellen im betroffenen Kanton weiter, sofern sie sich als stichhaltig erwiesen haben.

Das ist in diesem Fall der Kantonstierarzt des Kantons Waadt. Dieser hat die Meldung ebenfalls erhalten, betont Pia Shazar von OdS gegenüber blue News. Dass die Videoaufnahmen aus einen Waadtländer Betrieb stammen und gängiger Praxis entsprechen, dafür bürgt auch Tobias Sennhauser von der Organisation Tier im Fokus, der zudem im Stadtberner Parlament sitzt.

Bundesrat sah 2021 keinen Verstoss gegen Tierschutzgesetz

So verstörend die Aufnahmen aus dem Stall mit den dahin vegetierenden Masthühnern sind – dass diese eine Verletzung des Tierschutzgesetzes dokumentieren, ist alles andere als klar.

Nationalrätin Meret Schneider (GP/ZH) hat 2021 in einer Motion ein Verbot von «Qualzuchten in der Hühnermast» gefordert. Die Antwort erfolgte weniger als zwei Monate danach: Die gesetzlichen Bestimmungen würden auch bei schnell wachsenden Hühnerrassen eingehalten und überträfen zudem die Richtlinien in der EU und Brasilien, dem grössten Geflügelproduzenten der Welt.

Ein Verbot der hoch effizienten Masthühnerrassen würde ausserdem das Pouletfleisch verteuern. Wer Geflügel aus tierfreundlicherer Haltung wolle, könne Bio-Poulet kaufen, das mit langsam wachsenden Rassen gewonnen werde. Das Angebot in diesem Segment übertreffe die Nachfrage, antwortete der Bundesrat im Mai 2021.

«Wenn man das Tierschutzgesetz richtig liest, muss man erkennen, dass schnell wachsende Hühnerrassen dieses verletzten», hält Pia Shazar dagegen. «Diese Tiere leiden extrem, und Studien belegen, dass dieses Leiden grösstenteils auf genetische Selektion zurückzuführen ist. Das Tierschutzgesetz muss Tiere aber vor unnötigem Leiden schützen und ihre Würde wahren», fasst sie ihre Argumentation zusammen.

Internationaler Kampf gegen Ross 308 stockt

Auch international kämpfen Organisationen gegen Ross 308 und weitere schnell wachsende Hühnerrassen. Seit 2018 bekennen sich Geflügel-Produzenten, -Verarbeiter, Gastro- und weitere Betriebe zum «Better Chicken Commitment» BCC. Namhafte Firmen wie Kentucky Fried Chicken oder Burger King unterzeichneten dieses und gelobten bis 2026 aus der Verwendung solcher Rassen auszusteigen.

Daraus scheint nichts zu werden. Der Chickentrack, der das Erreichen der Ziele aufzeichnet, hat in seinem Bericht zum Jahr 2024 in Bezug auf die Hühnerrassen einen Zielerreichungsgrad von -10 Prozent bis 29 Prozent festgestellt. Die Produzenten haben das Versprechen, 2026 nicht mehr mit schnell wachsenden Rassen mehr zu arbeiten, zwei Jahre vor Ablauf – und damit sechs Jahre nach Start des BCC-Programms – zu 23 Prozent gehalten. Symbolträchtig ist Kentucky Fried Chicken. Der Betrieb kauft sechs Jahre nach der Unterschrift erst 1 Prozent langsam wachsender Hühnerrassen ein und meldet, dass er das gesteckte Ziel nicht erreichen werde.

«Die Unternehmen, die Geflügel einkaufen, sind in einer schwierigen Position. Sie müssen nehmen, was verfügbar ist», erklärt Shazar, «darum zielen wir in der Schweiz auf Micarna. Dieser Betrieb ist Produzent und Verarbeiter und kann von seinen Partnern verlangen, dass sie Ross 308 und ähnliche Rassen nicht mehr verwenden.»

Der Fleischverarbeiter der Migros hingegen lässt sich im «Blick» mit der Aussage zitieren, die Zuchtrassen ihrer Partner seien ein Geschäftsgeheimnis. Die Bedingungen würden aber dem BTS-Standard entsprechen. Das Kürzel steht für «besonders tierfreundliche Stallungen».

Klar ist, dass bei einem Anteil von über 90 Prozent der schnell wachsenden Hühnerrasen Micarna mit 45 Prozent Marktanteil Pouletfleisch produzieren lässt, das von solchen Züchtungen stammt.

Verzicht auf Ross 308 führt zu teurerem Pouletfleisch

Pia Shazar ist trotz allem zuversichtlich, dass der Kampf gegen qualvolle Zuchtmethoden auf gutem Weg ist. So habe die LDC-Gruppe, der grösste Geflügelproduzent Frankreichs und einer der europäischen Top Drei, das BCC unterschrieben und wolle 2028 100 Prozent langsam wachsende Hühnerrassen erreicht haben. In der Schweiz will sie mit der Petition Druck auf das Parlament ausüben, um ein Verbot zu erwirken.

Weltweit scheinen Ross 308 und Co. ihre absolute Führung zu behalten, auch wenn es namhafte Unternehmen gibt, die sich von diesen verabschieden wollen. Der Bundesrat hat denn auch schon 2021 gewarnt, dass ein Verbot in der Schweiz zu einer höheren Menge an Import-Geflügel führen würde, da für viele der Preis das entscheidende Argument seien. «Dieses muss bezüglich Haltung und Kontrolle im Ausland nicht der strengen Schweizer Gesetzgebung entsprechen», mahnt der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion Schneider 2021.

Es stellt sich also nicht nur die Frage, ob die Geflügelindustrie bereit ist, auf die am meisten hochgezüchteten Rassen zu verzichten, sondern auch die Kundschaft auf das billige Fleisch. Observatoire du Spécisme hofft, mit den schockierenden Bildern aus der Waadtländer Hühnerzucht auch sie umzustimmen.