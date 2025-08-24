Schloss Hilfikon ist seit 10 Jahren unbewohnt, weil der Besitzer verschwunden ist

Schloss Hilfikon, ein beeindruckendes Bauwerk im Aargauer Bünztal, steht seit Jahren leer. Die Aargauer Denkmalpflege hebt die historische und architektonische Bedeutung des 700 Jahre alten Gebäudes hervor. Doch der aktuelle Besitzer, Felix Schellenberg, ist unauffindbar. Recherchen des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) führen nach Kanada, wo Schellenberg in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt ist.
«Es ist nicht nur ein Ort, der Geschichte darstellt. Von der Anlage, der Grösse, der Ausstattung her, mit den Stuckaturen, den Prägungen aus dem 20. Jahrhundert – das ist definitiv Topliga», erklärt Kunsthistoriker Jonas Kallenbach von der Aargauer Denkmalpflege dem SRF, das auch Bilder des Interieurs zeigt..
Das Schloss, das einst von Louise Schellenberg bewohnt wurde, ist seit ihrem Tod im Jahr 2015 ungenutzt. Alles stehe da wie vor zehn Jahren. Die Stiftung Schloss Hilfikon, die das Anwesen verwaltet, soll es vermieten und die Einnahmen für die Ausbildung der Nachkommen der Familie Schellenberg verwenden.
Besitzer vermutlich untergetaucht
Felix Schellenberg, der Erbe, ist jedoch laut SRF in Kanada in Umwelt-Streitigkeiten verwickelt. Nahe Vancouver, betreibt die Familie Schellenberg eine Farm. Felix Schellenberg hat dort Weideland für seine Rinder vergrössert, indem er einen Fluss fast vollständig zuschüttete.
Dieser Eingriff führte angeblich zu rechtlichen Konsequenzen, da der Fluss Lebensraum für geschützte Lachsarten war. Schellenberg und die beteiligte Baufirma wurden demnach zu einer hohen Geldstrafe verurteilt und müssen den Fluss renaturieren.
Die indigenen Tŝilhqot’in, auf deren Land der Fluss liegt, kämpfen um die Rückgabe ihrer Rechte. Felix Schellenberg ist für seine Familie nicht erreichbar, was die Vermutung aufkommen lässt, dass er untergetaucht ist. Solange dieser Konflikt in Kanada ungelöst bleibt, wird das Schloss Hilfikon wohl weiterhin ungenutzt bleiben.
Die Verbindung zwischen den Ereignissen in Kanada und dem Schicksal des Schlosses im Aargau zeigt, wie globale Verstrickungen lokale Auswirkungen haben können. Das Barockschloss, ein kulturelles Erbe, bleibt ein Geisterschloss, während sein Besitzer in einem anderen Land mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert ist.
14.08.2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.
07.08.2025
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern
STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen.
