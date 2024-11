Schnee-Chaos führt zu hunderten Unfällen auf den Strassen

Die Autobahn bei Mels musste zeitweise gesperrt werden. Kapo SG

Zahlreiche Unfälle halten nach dem Wintereinbruch die Blaulichtorganisationen auf Trab. Mehrere Lastwagen blockieren in Basel eine Autobahnausfahrt, in St. Gallen muss die Autobahn zeitweise ebenfalls gesperrt werden.

Der Wintereinbruch hat in der Schweiz zu hunderten Unfällen geführt. Zahlreiche Unfälle enden mit Blechschäden, Informationen über Verletzte liegen aktuell keine vor.

Die Unfallstatistik in der Übersicht. (Stand 8.03 Uhr)

St. Gallen

Der Wintereinbruch vom Donnerstag hat im Kanton St. Gallen, ohne der Stadt, zu über 120 Verkehrsunfällen geführt. Bei sieben Unfällen wurden zehn Personen unterschiedlich schwer verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagmorgen mitteilte.

Zwei Dutzend gemeldete Unfälle seien ohne den Beizug einer Polizeipatrouille geregelt worden, schrieb die St. Galler Kantonspolizei in einem Communiqué. Hauptursache für die Unfälle seien der ungenügende Abstand zwischen den Fahrzeugen und die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen.

Bei einigen Autos sei festgestellt worden, dass sie ohne Winterreifen unterwegs gewesen seien. Die Strassenverhältnisse seien auch am Freitagmorgen schwierig, warnte die Kantonspolizei.

Zu Einsätzen kam es auch, weil Bäume oder Äste dem Schnee nicht standhielten und von den Fahrbahnen entfernt werden mussten. Ein umgestürzter Anhänger sorgte zudem am frühen Donnerstagabend für eine zweistündige Sperrung der Autobahn A13 zwischen Sargans und Trübbach, wie die St. Galler Kantonspolizei weiter mitteilte.

Basel

Der heftige Schneefall hat die Blaulichtorganisationen im Kanton Basel-Stadt stark gefordert, wie die Behörden schreiben. Insbesondere der Feierabendverkehr war massiv beeinträchtigt, und die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Sanität waren bis spät am Abend im Einsatz, um Verkehrsprobleme zu bewältigen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Die Schneemassen führten auf den Strassen des Kantons zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. Besonders betroffen war die Autobahn A2: Die Einfahrt Wolf wurde durch mehrere Lastwagen blockiert, die wegen der rutschigen Fahrbahn nicht mehr vorankamen.

Erst nach dem Räumen und Salzen der Strasse durch die NSNW AG konnten die Fahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen. Auch die Ausfahrt City war beeinträchtigt, nachdem ein unbekannter Lenker sein Mietfahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinker am Strassenrand abgestellt hatte. Dieses musste abgeschleppt werden. In der Stadt kam es zu zahlreichen Kollisionen mit Blechschäden, die jedoch alle ohne Verletzte blieben.

Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt rückte im Laufe des Tages und Abends zu insgesamt 20 Einsätzen aus. In 18 Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, die Strassen blockierten oder eine Gefahr darstellten. An der Friedensgasse stürzte ein Kamin aufgrund der Schneelast auf die Strasse, glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt.

Sanität und Feuerwehr hatten aufgrund der verschneiten Strassen und des Verkehrschaos teils erhebliche Schwierigkeiten, die Einsatzorte rasch zu erreichen.

Solothurn

Der erste Schneefall im Flachland hat auch auf den Solothurner Strassen zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Ernsthaft verletzt wurde niemand.

Die teilweise starken Schneefälle, die am Donnerstagnachmittag begannen, führten zu schwierigen Strassenverhältnissen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitagmorgen mitteilte. Bis zu diesem Zeitpunkt seien ihr rund 40 Verkehrsunfälle gemeldet worden. Grösstenteils handle es sich dabei um Selbstunfälle oder Kollisionen zwischen zwei Autos.

Gemäss derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde dabei eine Person leicht verletzt, bei den übrigen Kollisionen sei es bei Sachschäden geblieben. Bei den polizeilichen Unfallaufnahmen zeigte sich, dass rund ein Dutzend Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker immer noch mit Sommerreifen unterwegs waren, wie es weiter hiess.

Bern

Seit den einsetzenden Schneefällen am Donnerstagmittag haben sich im Kanton Bern bis am frühen Freitagmorgen rund 130 Verkehrsunfälle ereignet. In sechs Fällen wurden Personen verletzt, niemand von ihnen aber schwer.

Um die 30 Unfälle ereigneten sich auf Autobahnen, wie eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Über hundert Mal brauchten Autofahrer Hilfe, die stecken geblieben waren oder deren Fahrzeuge eine Panne hatten. Ausserdem gingen rund 20 Unwettermeldungen ein, etwa wegen Bäumen, die auf die Strasse gestürzt waren. Auch hier wurde niemand verletzt.

