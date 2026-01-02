  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Winter meldet sich zurück Schnee-Welle rollt an – schon heute könnte es weiss werden

Sven Ziegler

2.1.2026

Ab Freitagabend ist Schnee im Anmarsch.
Ab Freitagabend ist Schnee im Anmarsch.
Meteoschweiz

Nach Tagen mit Hochnebel und Sonne kommt Bewegung ins Wetter: Ab Freitagabend fällt in vielen Regionen Schnee. In der Nacht auf Samstag kann es verbreitet weiss werden – auch in tieferen Lagen.

Sven Ziegler

02.01.2026, 13:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab Freitagabend breitet sich Schneefall in grossen Teilen der Schweiz aus.
  • In der Nacht auf Samstag kann es auch im Flachland schneien.
  • Danach folgt eine kalte, aber vorerst meist trockene Phase.
Mehr anzeigen

Am Berchtoldstag zeigt sich das Wetter noch zweigeteilt: Während sich in den Alpen und teils im Berner Mittelland längere sonnige Abschnitte halten, ziehen im Norden und Osten zunehmend Wolken auf. Bereits tagsüber kann es dort entlang der Voralpen erste Schneeflocken geben, wie Meteo Schweiz mitteilt.

Am Abend verstärkt sich der Niederschlag deutlich. In der Nacht auf Samstag fällt in vielen Regionen Schnee, teils schwach, teils mässig. In tieferen Lagen kann sich der Schneefall zunächst mit Regen mischen, später sind aber auch dort winterliche Verhältnisse möglich. Gleichzeitig frischt der Wind auf, in den Hochalpen sind stürmische Böen möglich.

Ab Sonntag wieder trocken

Am Samstagmorgen lockert es von Westen her vorübergehend auf, die Sonne zeigt sich regional. Doch die Wetterberuhigung bleibt nicht von Dauer: Bereits am Abend kann lokal erneut leichter Schneefall einsetzen. Der Wind bleibt mässig bis stark.

Ab Sonntag deutet sich eine trockenere Phase an. Die Sonne dominiert vielerorts, die Temperaturen bleiben jedoch tief. In den Niederungen werden am Morgen Werte zwischen minus neun und minus fünf Grad erwartet. Auch zu Wochenbeginn dürfte es verbreitet frostig bleiben, vielerorts ganztägig unter dem Gefrierpunkt.

Ob in der kommenden Woche weiterer Schnee folgt, ist laut den Meteorologen noch offen.

Mehr aus der Schweiz

Ermittlungen laufen. Zwei Tote bei Wohnungsbränden im Kanton Luzern

Ermittlungen laufenZwei Tote bei Wohnungsbränden im Kanton Luzern

Das Protokoll der Katastrophen-Nacht. Neues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen

Das Protokoll der Katastrophen-NachtNeues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen

Vorwürfe wegen lascher Kontrollen. Auch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar

Vorwürfe wegen lascher KontrollenAuch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar

Meistgelesen

Italiens Aussenminister verrät Details zu Ermittlungen +++ Lausanne identifiziert 22 Brandopfer – «alle in kritischem Zustand»
Auch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar
Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer
Neues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen
«Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe