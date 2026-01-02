Ab Freitagabend ist Schnee im Anmarsch. Meteoschweiz

Nach Tagen mit Hochnebel und Sonne kommt Bewegung ins Wetter: Ab Freitagabend fällt in vielen Regionen Schnee. In der Nacht auf Samstag kann es verbreitet weiss werden – auch in tieferen Lagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab Freitagabend breitet sich Schneefall in grossen Teilen der Schweiz aus.

In der Nacht auf Samstag kann es auch im Flachland schneien.

Danach folgt eine kalte, aber vorerst meist trockene Phase. Mehr anzeigen

Am Berchtoldstag zeigt sich das Wetter noch zweigeteilt: Während sich in den Alpen und teils im Berner Mittelland längere sonnige Abschnitte halten, ziehen im Norden und Osten zunehmend Wolken auf. Bereits tagsüber kann es dort entlang der Voralpen erste Schneeflocken geben, wie Meteo Schweiz mitteilt.

Am Abend verstärkt sich der Niederschlag deutlich. In der Nacht auf Samstag fällt in vielen Regionen Schnee, teils schwach, teils mässig. In tieferen Lagen kann sich der Schneefall zunächst mit Regen mischen, später sind aber auch dort winterliche Verhältnisse möglich. Gleichzeitig frischt der Wind auf, in den Hochalpen sind stürmische Böen möglich.

Ab Sonntag wieder trocken

Am Samstagmorgen lockert es von Westen her vorübergehend auf, die Sonne zeigt sich regional. Doch die Wetterberuhigung bleibt nicht von Dauer: Bereits am Abend kann lokal erneut leichter Schneefall einsetzen. Der Wind bleibt mässig bis stark.

Ab Sonntag deutet sich eine trockenere Phase an. Die Sonne dominiert vielerorts, die Temperaturen bleiben jedoch tief. In den Niederungen werden am Morgen Werte zwischen minus neun und minus fünf Grad erwartet. Auch zu Wochenbeginn dürfte es verbreitet frostig bleiben, vielerorts ganztägig unter dem Gefrierpunkt.

Ob in der kommenden Woche weiterer Schnee folgt, ist laut den Meteorologen noch offen.