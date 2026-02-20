Seit 37 Jahren wurde in La Creusaz im Wallis nicht mehr so viel Schnee an einem 20. Februar gemessen. Keystone (Symbolbild)

Die Wetterstation La Creusaz hat 235 Zentimeter Schnee auf 1720 Metern Höhe gemessen. So viel Schnee hat es dort im 21. Jahrhundert zu dieser Jahreszeit noch nicht gegeben. Auch andernorts gab es Rekordwerte.

Die Wetterstation La Creusaz im Wallis auf 1720 Metern Höhe hat am Freitag 235 Zentimeter Schnee gemessen. Seit 37 Jahren wurde nicht mehr so viel Schnee an einem 20. Februar festgestellt.

Diese Daten wurden von der Association suisse des risques naturels auf Facebook veröffentlicht. Die inoffizielle Seite wird ehrenamtlich geführt und stützt sich auf Daten, die vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) gesammelt wurden.

In den letzten Tagen stellten die Beobachter Rekordwerte an verschiedenen Schweizer Messstationen und insbesondere im Wallis, fest. Die starken Niederschläge dieser Woche haben nicht nur bei Skifahrern Interesse geweckt.

Lawinengefahr erheblich gestiegen

Die Association hat beispielsweise die sehr hohe Schneemenge an der Messstation Montana (VS) festgestellt. Diese erreichte am Freitag auf 1590 Metern Höhe 177 Zentimeter und lag damit nahe am Rekordwert. Innerhalb von sieben Tagen fielen an diesem Ort 134 Zentimeter Neuschnee.

Neben dem Neuschnee wurde auch die Lawinengefahr in den Alpen hervorgehoben. Diese war die ganze Woche über im Wallis ausgeprägt und erreichte in mehreren Regionen zeitweise die höchste Stufe fünf.

Die Region Salvan, insbesondere das Gebiet La Creusaz und das Skigebiet Les Marécottes, waren davon betroffen. Die Pisten wurden zeitweise gesperrt, ebenso jene von Crans-Montana. Am Freitag lag die Gefahr je nach Ort im Wallis zwischen «erheblich» und «gross».