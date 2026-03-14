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Wissenschafts-Ausstellung mit KI und Robotik Was Besucher auf der Phänomena erwartet

Stefan Michel

14.3.2026

Die Phänomena lässt dich eintauchen in die Welt von KI und Robotik. Ab heute in Dietikon ZH, danach in fünf weiteren Orten der Schweiz.
Die Phänomena lässt dich eintauchen in die Welt von KI und Robotik. Ab heute in Dietikon ZH, danach in fünf weiteren Orten der Schweiz.
blue News

Kann ich einem Roboter etwas beibringen, und versteht mich die KI wirklich? An der Phänomena in Dietikon ZH kannst du ausprobieren, experimentieren und interagieren. blue News hat einen ersten Rundgang gemacht und erzählt dir, was dich erwartet.

Stefan Michel

14.03.2026, 10:41

14.03.2026, 11:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Phänomena gastiert vom 14. März bis am 19. April in Dietikon, Kanton Zürich.
  • Thema der Ausstellung ist KI und Robotik. Jedes Exponat ist interaktiv.
  • blue News verrät, welche Austellungsstücke besonders viel Spass gemacht haben.
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Schauen mich diese Augen an? Oder beobachten sie das Mädchen, das über das von zwei Roboterarmen geschwungene Seil hüpft? Und warum schauen sie jetzt weg? Interessieren sie sich nicht mehr für mich? 

Die Phänomena präsentiert eine Auswahl aktueller Anwendungen von «künstlicher Intelligenz» (KI) und Robotik. Da ist oft erstmal nicht klar, was eine Maschine tut. Und wenn ihr Zweck erkannt ist, folgt die Frage: Wie tut sie das, wie lernt sie und wo führt das hin? 

Dass wir uns solche Fragen stellen, ist gewollt. Je besser die Menschen verstehen, wie die Technologie funktioniert, die sie umgibt, desto besser kann sie entscheiden, was sie nutzen und wo sie Grenzen setzen will. 

Phänomena – wie 1984, aber anders

  • 1984 fand die Phänomena in Zürich statt und präsentierte Wissenschaft und Technik als Erlebnis für Jung und alt.
  • Phänomena on Tour ist die Neuauflage als Roadshow. An sechs Orten in der Schweiz bietet sie einen interaktiven Rundgang durch das Thema KI und Robotik:
  • 14. März – 19. April: Dietikon ZH
  • 6. – 28. Juni 2026: Yverdon VD
  • 4. Juli – 2. August 2026: Luzern
  • 8. – 23. August 2026: Altstätten SG
  • 29. August – 4. Oktober 2026: Zürich
  • 10. Oktober – 8. November 2026: Biel BE
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Es geht an der Phänomena aber nicht primär um die philosophische Auseinandersetzung mit KI. Zuerst einmal gibt es rund zwei Dutzend Exponate und Stationen, wo die Besucher*innen ausprobieren können, was eine Maschine tut, wie sie reagiert, wofür sie in der Welt gebraucht werden kann. 

blue News hatte die Gelegenheit, eine erste Runde durch die Phänomena zu drehen. Die folgenden Exponate haben besonders beeindruckt, Spass gemacht oder beides in einem.

Als Zürich zum Labor wurde. So machte die Phänomena Wissenschaft zum Erlebnis

Als Zürich zum Labor wurdeSo machte die Phänomena Wissenschaft zum Erlebnis

Was guckst du?

Kaum bist du in die Phänomena-Kuppel eingetreten, schauen sie dich an. Oder auch nicht. Auf jeden Fall sind die Augen riesig und fangen deinen Blick. Das Phänomen ist bekannt: Hat eine Maschine Augen, wirkt sie irgendwie menschlich. Sofort haben wir das Gefühl mit ihr interagieren zu können. Auch wenn sie, wie dieses Exponat, nur aus Augen besteht. Was ist es, was die Aufmerksamkeit der Roboteraugen fesselt? Und was bedeutet dieser Blick jetzt wieder? Finde es heraus.

Phänomena_1_Augen

Phänomena_1_Augen

Ist das ein Augenroboter oder sind es Roboteraugen? Auf jeden Fall blicken sie auf die Besucher*innen der Phänomena hinab.

13.03.2026

Autonomes Gehen für Blinde

Autonomes Fahren trifft auf den Blindenstock. Technologien, die es Autos ermöglichen, sicher durch den Strassenverkehr zu navigieren, helfen Blinden, sich durch die Stadt zu bewegen. Kameras und Sensoren analysieren die Umgebung und weisen der Person mittels Vibrationen auf der Stirn den Weg. Mit dem Display kannst du durch die Phänomena spazieren, ohne etwas zu sehen.

Gehen, ohne zu sehen. Dieses Gerät führt dich dank Kameras und Sensoren und mittels Vibrationen sicher an jedem Hindernis vorbei.
Gehen, ohne zu sehen. Dieses Gerät führt dich dank Kameras und Sensoren und mittels Vibrationen sicher an jedem Hindernis vorbei.
blue News

Unterwasser-Drohne

Ok, fliegende Drohnen sind längst nichts Besonderes mehr. Aber hast du schon einmal eine Unterwasser-Drohne gesteuert? Wie reagiert sie auf deine Befehle? Sind deine Bewegungen präzis genug, um den tauchenden Roboter dorthin zu navigieren, wo er eine Aufgabe zu erledigen hat? Und was macht der Hut da auf dem Grund des Beckens?

Wie geschickt bist du am Controller? Mit der Unterwasser-Drohne kannst du verschiedene Aufgaben erledigen.
Wie geschickt bist du am Controller? Mit der Unterwasser-Drohne kannst du verschiedene Aufgaben erledigen.
blue News

Schick deinen Roboter in den Ring

Du bestimmst, was dein Roboter besonders gut kann und wie er auf seinen Gegner reagieren soll. Wenn du deine Einstellungen eingegeben hast und dein Gegenüber auch, beginnt der Kampf. Ab diesem Moment kannst du deine Figur nicht mehr beeinflussen. Wer wirft den Kontrahenten öfter zu Boden? Und ist es am Ende der Roboter, der den Kampf gewonnen hat, oder der Mensch, der ihn konfiguriert hat?

Diese Roboter kämpfen für dich

Diese Roboter kämpfen für dich

Sie kämpfen nach deinen Vorgaben, aber autonom. Hat am Ende der Roboter den Kampf gewonnen oder der Mensch, der ihn konfiguriert hat?

13.03.2026

Unter Bienen

Dank winzig kleiner Kameras kannst du mitten im Bienenvolk durch den Bienenstock kriechen. Dieser befindet sich in einem Forschungslabor der Universität Graz, die Bilder kommen live an die Phänomena. Und wo wir Menschen nur ein Gewusel von Insekten sehen, erkennt die KI Muster, organisierte Bewegungen und die Ursachen dafür. Nur so viel: Temperatur und Schwingungen spielen eine grosse Rolle.

blue News

Ein Gemälde aus Roboterhand

Klar, du könntest auch einfach ein Foto von dir machen und ausdrucken. Viel individueller kommt dieses Gemälde daher, das der Roboterarm von dir pinselt. Zuerst lässt du dich fotografieren, danach schaust du dem KI-Maler zu, wie er in fünf Minuten dein Gesicht schematisch, aber wiedererkennbar aufs Papier bringt. Die Maschine habe von lebenden Künstlern gelernt, den Pinsel richtig zu führen und zu erkennen, welche Gesichtszüge die entscheidenden sind, damit das Gemälde dem Menschen gleicht. Später soll sie auch den Stil bekannter Künstler imitieren können. 

Phänomena_Pinselroboter3

Phänomena_Pinselroboter3

Ein KI-gesteuerter Roboterarm hat gelernt mit dem Pinsel zu malen und so erstaunlich stilvolle Porträts von Menschen zu schaffen.

14.03.2026

Die KI macht dich zum Künstler

Du bewegst einen Finger, die KI macht daraus ein abstraktes Gemälde. Innert weniger Sekunden erscheint ein Bild, das wie Kunst aussieht. Doch wie kommt die Maschine aufgrund deiner wirren Gesten auf diese Formen und Farben? Und ist diese KI-Kunst jetzt ein echtes Werk? Von wem? Ist es künstliche Kunst? Sicher ist: Die lebenden Maler*innen haben Konkurrenz erhalten. Und die lernt schnell.

KI macht deine Gesten zu Kunst

KI macht deine Gesten zu Kunst

Eine KI-Anwendung an der Phänomena interpretiert Fingerbewegung zu phantasievollen Gemälden.

14.03.2026

Frag deinen digitalen Zwilling

Fragst du dich manchmal, warum du so denkst, wie du denkst? Oder so fühlst, wie du fühlst? An der Phänomena kannst du einen Experten für dein Leben kreieren: deinen digitalen Zwilling. Dieser stellt Fragen und antwortet auch dir. Spoiler: Ganz so gut kennt er dich nach der kurzen Zeit dann doch nicht. Lustig ist das Experiment trotzdem.

Hat was von einem Fahndungsbild. Aber ist ein okayer Gesprächspartner, der digitale Zwilling.
Hat was von einem Fahndungsbild. Aber ist ein okayer Gesprächspartner, der digitale Zwilling.
blue News

Und zuguter Letzt: Seilhüpfen

Zwei Industrieroboterarme, die dafür entwickelt wurden, Arbeiten in einer Fabrik ausführen, sind an der Phänomena deine Spielkameraden. Sie schwingen das Seil, solange du willst, sie werden nie müde und sagen nichts, wenn du schon wieder hängen bleibst. Fehlt nur noch ein Roboter, der hüpft. Bis es so weit ist, darfst du ran.

Seilhüpfen mit zwei Industrie-Roboterarmen

Seilhüpfen mit zwei Industrie-Roboterarmen

Zwei Industrieroboterarme schwingen ein Seil und sind die Spielkameraden des Mädchens, das seilhüpft.

14.03.2026

Wissenschaft zum Anfassen. Die Phänomena bricht schon vor der Eröffnung Rekorde

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Die Phänomena in Zürich machte 1984 Naturwissenschaft für ein breites Publikum verständlich und setzte damit neue Massstäbe für Wissenschaftsvermittlung in Europa.

12.03.2026

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