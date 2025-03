Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel ist tot

Der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel. Keystone/PETER SCHNEIDER

Der Schriftsteller Peter Bichsel ist am Samstag verstorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Bichsel ist bekannt für seine Kurzgeschichten und scharfen Beobachtungen der Schweizer Gesellschaft.

Im Jahr 2012 erhielt er den Grossen Schillerpreis. Mehr anzeigen

Der Schriftsteller Peter Bichsel ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Am Samstagnachmittag schlief er friedlich im Kreise seiner Familie ein, wie die «Solothurner Zeitung» schreibt. Bichsel gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Schriftstellern der Schweiz.

Bichsel wurde 1935 in Luzern geboren, verbrachte jedoch den Grossteil seines Lebens in Bellach bei Solothurn. Seine Karriere begann er als Volksschullehrer, bevor er sich dem Schreiben widmete.

Im Jahr 1964 gelangt Bichsel mit der Kurzgeschichtensammlung «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen» der Durchbruch.

Er erhielt zahlreiche nationale und internationale Preise: vom Solothurner Literaturpreis, über den Preis der Gruppe 47 oder den Grossen Schillerpreis. Er war Mitglied der legendären Gruppe 47, der auch Autorengrössen wie Ingeborg Bachmann oder Günter Grass angehörten. Ausserdem gründete Peter Bichsel 1978 die Solothurner Literaturtage mit.

Peter Bichsel war bekannt dafür, das Alltägliche und Unscheinbare in den Mittelpunkt seiner Werke zu stellen. Mit seiner einfachen Sprache gab er Menschen eine Stimme, die oft übersehen werden. In seinen kurzen Geschichten griff er dabei grosse, wichtige Themen auf.

Auch in der Öffentlichkeit machte sich Bichsel einen Namen als scharfer Beobachter der politischen und sozialen Verhältnisse in der Schweiz. Er sprach offen über Probleme und Dinge, die oft verschwiegen wurden. Besonders in seinen zahlreichen Kolumnen hielt er der Schweiz immer wieder den Spiegel vor.

Am 24. März wäre Peter Bichsel 90 Jahre alt geworden.