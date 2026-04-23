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Täter ist gefasst Schüsse vor Coop in Thayngen SH – Mann verwundet im Spital

Philipp Fischer

23.4.2026

Die Polizei hat vor der Coop-Filiale in Thayngen SH einen Sichtschutz aufgebaut.
Die Polizei hat vor der Coop-Filiale in Thayngen SH einen Sichtschutz aufgebaut.
Bild: BRK News

Vor einem Coop in Thayngen SH sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Ein Mann wurde angeschossen und mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Redaktion blue News

23.04.2026, 22:55

23.04.2026, 22:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor der Coop-Filiale In Thayngen SH ist ein Mann angeschossen worden.
  • Das Opfer wurde dabei schwer verletzt und in ein Spital geflogen.
  • Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar, der Täter wurde von der Polzei festgenommen.
Mehr anzeigen

Die Coop-Filiale in Thayngen SH wurde am Abend Schauplatz eines Schussvorfalls. Ein Mann wurde dabei angeschlossen. Gegenüber «Blick» bestätigte die Polizei den Vorfall.

Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den Täter verhaften, berichten die «Schaffhauser Nachrichten». «Für die Bevölkerung besteht zum aktuellen Zeitpunkt keine Gefahr», erklärte Mediensprecherin Bianca Gähweiler gegenüber der Zeitung.

Schwere Verletzung beim Opfer

Das Opfer soll schwer verwundet worden sein. Die «Schaffhauser Nachrichten» berichtet von einem angebundenen Bein bei der verletzten Person. Der Mann wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Ob sich Opfer und Täter kannten, ist noch unklar. Auch wie viele Schüsse der Täter abgegeben hat, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen.

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