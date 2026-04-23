Die Coop-Filiale in Thayngen SH wurde am Abend Schauplatz eines Schussvorfalls. Ein Mann wurde dabei angeschlossen. Gegenüber «Blick» bestätigte die Polizei den Vorfall.
Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den Täter verhaften, berichten die «Schaffhauser Nachrichten». «Für die Bevölkerung besteht zum aktuellen Zeitpunkt keine Gefahr», erklärte Mediensprecherin Bianca Gähweiler gegenüber der Zeitung.
Schwere Verletzung beim Opfer
Das Opfer soll schwer verwundet worden sein. Die «Schaffhauser Nachrichten» berichtet von einem angebundenen Bein bei der verletzten Person. Der Mann wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.
Ob sich Opfer und Täter kannten, ist noch unklar. Auch wie viele Schüsse der Täter abgegeben hat, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen.