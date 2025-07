Der erste umgebaute Fernverkehrs-Doppelstockzug ist zurück in der Schweiz. (Symbolbild) Bild: Keystone

Der «Schüttelzug» der SBB könnte bald Geschichte sein: Nach jahrelanger Kritik testen die Bundesbahnen ein neues Fahrwerk. Ein erster umgebauter Zug ist zurück aus Tschechien – nun folgen Testfahrten in der Schweiz.

Der als «Schüttelzug» bekannte FV-Dosto der SBB sorgt seit Jahren für Frust bei vielen Bahnreisenden.

Seit 2018 ist der moderne Doppelstöcker auf dem Schweizer Schienennetz unterwegs – mit deutlich mehr Sitzplätzen als der frühere Doppelstockzug. Sein grosses Problem ist aber: Er fährt unruhig und ruckelig.

Jetzt gibt es Hoffnung auf Besserung. Wie die SBB mitteilen, wurde im Frühling 2025 ein FV-Dosto ins tschechische Velim gebracht, um dort «teilweise umgebaute» Drehgestelle zu erhalten. Diese sollen das berüchtigte Ruckeln spürbar reduzieren.

Ende Juli kehrte der umgebaute Zug zurück in die Schweiz. Ein Facebook-User konnte den Zug während der Überfahrt in Dresden fotografieren.

Tests ab Sommer 2025

In Tschechien wurde der Zug auf Sicherheit und Federung geprüft. Konkrete Resultate nennen die SBB auch auf Anfrage nicht. In der Mitteilung heisst es lediglich: «Diese statischen Tests verliefen planmässig und werden nun analysiert.» Die Erkenntnisse fliessen in die Gesamtbeurteilung ein.

Doch offenbar sind die Verantwortlichen zuversichtlich: Schon bald soll der Zug auf Schweizer Strecken unterwegs sein – zunächst im Testbetrieb. Geprüft werden Fahrkomfort, Betrieb und Zulassungsfähigkeit.

Im Herbst sind erste Fahrten mit ausgewählten Passagieren geplant. Dafür anmelden kann man sich aber nicht. Die SBB-Medienstelle sagt dazu: «Bei den Testfahrten mit ausgewählten Personen handelt es sich um Fachpersonen und Mitarbeitende.»

Ob danach tatsächlich alle FV-Dosto-Züge umgerüstet werden, entscheiden die SBB voraussichtlich im Herbst 2025. Der Umbau würde – falls bewilligt – im Rahmen regulärer Revisionen erfolgen.

Umbau kostet Millionen

Wie teuer das Ganze wird, ist offiziell unklar. Die SBB sprechen von einem «hohen zweistelligen Millionenbetrag». Laut dem Konsumentenmagazin K-Tipp soll der Umbau bis zu 250 Millionen Franken kosten – eine Zahl, die die SBB allerdings deutlich zurückweisen.

Die Waggons sitzen auf den Drehgestellen. SBB/Instagram

Die Beschaffung des FV-Dosto war mit 1,9 Milliarden Franken Kosten die grösste Rollmaterialbestellung in der Geschichte der SBB. Die Einführung verzögerte sich mehrfach – unter anderem wegen Anpassungen für den barrierefreien Zugang.

Die sogenannte Wankkompensation, die eigentlich schnellere Fahrten ermöglichen sollte, sorgte am Ende für Probleme: unruhige Fahrweise, herunterfallende Gegenstände und genervte Reisende. 2022 zogen die SBB die Reissleine und verzichteten auf das schnellere Fahren in Kurven.

