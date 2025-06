Die Sekundarschule in Bonstetten steckt in einer Krise. Maps

An der Sekundarschule in Bonstetten ZH herrscht Ausnahmezustand. Lehrpersonen verlassen das Team. Der Vorwurf: Sie sollen überwacht worden sein – und das von der Schulpräsidentin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Sekundarschule Bonstetten verlassen Lehrpersonen das Kollegium, klagen über psychischen Druck, und Eltern fühlen sich im Umgang mit Missständen alleingelassen.

Die zunehmende Nutzung sogenannter Aktennotizen durch die Schulleitung sorgt für Misstrauen und das Gefühl von Überwachung.

Der Bezirksrat ist eingeschaltet, es laufen formelle Beschwerden und Rücktrittsforderungen. Mehr anzeigen

Was ist los an der Sekundarschule Bonstetten? Spätestens seit der Schulversammlung vom 5. Juni ist klar: Die Schule steckt in einer tiefen Krise – und die Nerven liegen blank, wie der «Affolter Anzeiger» berichtet.

Lehrpersonen verlassen reihenweise das Kollegium, viele klagen über psychische Belastungen, während Schülerinnen und Schüler teilweise sich selbst überlassen bleiben. Verunsicherte Eltern fühlen sich gemäss Bericht im Stich gelassen – und fordern nun Antworten.

Über ein Dutzend Lehrerinnen und Lehrer erschienen persönlich zur Versammlung – obwohl sie gar kein Stimmrecht hatten. Doch was wirklich hinter den Kulissen geschieht, blieb für Aussenstehende weitgehend im Dunkeln. Die Atmosphäre war laut «Affolter Anzeiger» angespannt, viele Themen seien aus Angst oder Amtsgeheimnis unausgesprochen geblieben. Zwei zentrale Streitpunkte wurden aber dennoch öffentlich.

Misstrauen durch «Aktennotizen»

Seit Kurzem dokumentiere die Schulleitung vermehrt Vorgänge in sogenannten Aktennotizen – ein «Führungsinstrument», das bei vielen Lehrpersonen Unbehagen auslöse. Sie wittern demnach Kontrolle und Überwachung. Schulpräsidentin Tamara Fakhreddine versuchte zu beschwichtigen: «Es ist normal, in Führungssituationen Notizen zu machen», sagt sie dem «Affolter Anzeiger». Und betont: «Niemandem ist bisher aufgrund dieser Aktennotizen gekündigt worden.»

Zudem kamen Differenzen zwischen Schulleitung und Schulpflege ans Licht. Die Schulpflege, so Fakhreddine, ziehe sich auf ausdrücklichen Wunsch aus operativen Belangen zurück und konzentriere sich nun auf strategische Aufgaben. Man spreche von einer «Rollenklärung».

Bezirksrat mischt sich ein

Der «Affolter Anzeiger» hat mit rund einem Dutzend Personen aus dem Umfeld der Schule gesprochen. Dabei wird deutlich: Die Schulversammlung zeigte nur die Spitze des Eisbergs.

Interne Dokumente und sogar ein Beschluss des Bezirksrats zeichnen ein noch düstereres Bild. Es geht um eine Rücktrittsaufforderung, eine formelle Aufsichtsbeschwerde, Kompetenzüberschreitungen – und den heiklen Vorwurf gezielter Überwachung missliebiger Lehrpersonen.