Schwarzarbeit auf Luzerner Baustelle – Zürcher Firma soll Millionen veruntreut haben

So soll das neue Sozialversicherungszentrum von WAS Luzern aussehen. Bild: sda

Auf der Krienser Grossbaustelle Eichhof West haben die Behörden ein weitreichendes Schwarzarbeits-System aufgedeckt. Im Zentrum steht eine Zürcher Eisenleger-Firma, die über Scheinunternehmen Sozialabgaben in Millionenhöhe umgangen haben soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einer Grossbaustelle in Kriens deckten Luzerner Behörden 2023 Schwarzarbeit auf – vier Kosovaren wurden festgenommen.

Hinter dem Fall steckt eine Zürcher Eisenleger-Firma, die über elf Scheinunternehmen Millionen an Löhnen verschleierte und Sozialabgaben in grossem Stil umging.

Das Zürcher Sozialversicherungsgericht verurteilte die Firma zu einer Nachzahlung von 682'000 Franken, das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Mehr anzeigen

Im Sommer 2023 deckten die Luzerner Industrie- und Gewerbeaufsicht KIGA und die Kantonspolizei bei einer Kontrolle auf einer Grossbaustelle in Kriens Schwarzarbeit in erheblichem Umfang auf. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Nach einem anonymen Hinweis wurden 89 Personen überprüft. «Vier wurden wegen Verdachts auf Schwarzarbeit festgenommen», teilte die Polizei mit. «Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um vier Kosovaren im Alter von 22 bis 44 Jahren, welche für ein Subunternehmen tätig waren.»

Betroffen war ausgerechnet die Baustelle Eichhof West in Kriens, wo derzeit für rund 150 Millionen Franken das neue kantonale Sozialversicherungszentrum WAS entsteht. Unter dem Dach von WAS Luzern werden künftig Ausgleichskasse, IV und RAV zusammengeführt.

Betrügerische Eisenleger-Unternehmen

Laut einem Urteil des Zürcher Sozialversicherungsgerichts handelte es sich bei der involvierten Firma um ein betrügerisches Eisenleger-Unternehmen mit Sitz im Kanton Zürich, schreibt die Zeitung weiter.

Das Gericht verpflichtete die Firma, für die Jahre 2019 bis 2021 ausstehende Suva-Prämien in Höhe von rund 682'000 Franken nachzuzahlen. Die Suva hatte zuvor bei einer Revision nicht deklarierte Löhne im Umfang von rund acht Millionen Franken festgestellt.

Im Urteil heisst es, die Eisenleger-AG habe ein «Firmenkonstrukt zum Zwecke der Prämienumgehung» aufgebaut, mit dem Ziel, «die Lohnkosten niedrig zu halten». Insgesamt sollen elf Scheinunternehmen eingesetzt worden sein, die lediglich auf dem Papier existierten und keine Mitarbeitenden beschäftigt hatten.

Mietverträge, Lohnabrechnungen oder Sozialabgaben fehlten vollständig. Die Gelder, die Bauunternehmen überwiesen, seien über diese Fake-Firmen geschleust und nach Abzug von Provisionen bar zurückgeführt worden.

Verbindungen in die Balkan-Szene

Auch über die Hintermänner liefert das Urteil Hinweise. Verbindungen führten in den Balkan, vorwiegend Kosovo und Nordmazedonien, aber auch in die Türkei und in die Schweiz. Als Verwaltungsrat trat ein Schweizer mit kosovarischen Wurzeln auf, gegen den bereits frühere Konkursverfahren liefen. Um die Behörden zusätzlich zu täuschen, wurden Strohmänner aus Serbien, der Slowakei oder neuerdings auch aus Rumänien und Bulgarien eingesetzt.

Das Urteil beschreibt laut der «Aargauer Zeitung» detailliert, wie die Fake-Betriebe teils Millionenbeträge entgegennahmen, aber kaum Löhne erhielten – bis sie nach kurzer Zeit in Konkurs gingen.

Ein Beispiel ist die M. GmbH, die zwischen August 2021 und Juli 2022 Zahlungen über 2,6 Millionen Franken erhalten, aber lediglich eine Lohnsumme von 22'500 Franken ausgewiesen haben soll. Zudem habe sie versucht, einen angeblichen Unfall eines nicht existierenden Mitarbeiters bei der Suva geltend zu machen.

Praxis sei längst bekannt

Fachleute aus der Branche betonen, die Praxis sei längst bekannt – gerade Bauunternehmen könnten kaum übersehen, worauf sie sich bei solchen Aufträgen einlassen. Weil es jedoch aktuell keine Solidarhaftung gibt, tragen die Auftraggeber selbst keine Konsequenzen. Das will SVP-Nationalrätin Tanja Gutjahr mithilfe einer parlamentarischen Initiative ändern.

Das Zürcher Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.