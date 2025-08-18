Schwarzer Rauch über der Stadt Bern – offenbar Feuer in Tierspital

Auf Webcam-Bildern ist eine Rauchwolke über der Stadt Bern zu sehen. Webcam/Screenshot

In der Stadt Bern ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Gemäss Medienberichten ist das Tierspital vom Brand betroffen.

In Bern hat sich am Montag ein Brand ereignet. Die Kantonspolizei Bern bestätigt einen Einsatz gegenüber blue News.

Der Kanton warnt via Alertswiss zudem vor starker Rauchentwicklung. «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», heisst es in der Mitteilung.

Auf Webcam-Bildern ist eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Gemäss Medienberichten ist das Feuer im Tierspital im Berner Längassquartier ausgebrochen. «Es gab zwei Explosionen», zitiert der «Blick» einen Augenzeugen.

Ein erster Augenschein von lokalen Medien zeigt, dass der Brand bei einer Scheune ausgebrochen sei. Die Hintergründe sind bis bislang unklar. Die Einsatzkräfte bestätigen einen Einsatz, konnten aber zunächst noch keine näheren Angaben machen.

