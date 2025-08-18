  1. Privatkunden
«Schliessen Sie Fenster und Türen» Schwarzer Rauch über der Stadt Bern – offenbar Feuer in Tierspital

Dominik Müller

18.8.2025

Auf Webcam-Bildern ist eine Rauchwolke über der Stadt Bern zu sehen.
Auf Webcam-Bildern ist eine Rauchwolke über der Stadt Bern zu sehen.
Webcam/Screenshot

In der Stadt Bern ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Gemäss Medienberichten ist das Tierspital vom Brand betroffen.

Dominik Müller

18.08.2025, 11:45

18.08.2025, 12:05

In Bern hat sich am Montag ein Brand ereignet. Die Kantonspolizei Bern bestätigt einen Einsatz gegenüber blue News.

Der Kanton warnt via Alertswiss zudem vor starker Rauchentwicklung. «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», heisst es in der Mitteilung.

Auf Webcam-Bildern ist eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Gemäss Medienberichten ist das Feuer im Tierspital im Berner Längassquartier ausgebrochen. «Es gab zwei Explosionen», zitiert der «Blick» einen Augenzeugen.

Ein erster Augenschein von lokalen Medien zeigt, dass der Brand bei einer Scheune ausgebrochen sei. Die Hintergründe sind bis bislang unklar. Die Einsatzkräfte bestätigen einen Einsatz, konnten aber zunächst noch keine näheren Angaben machen.

Du bist in Bern? Melde dich bei uns

Bekommst du den Brand in Bern hautnah mit? Berichte uns von deinen Eindrücken vor Ort und schicke uns deine Fotos. Du erreichst uns via WhatsApp unter +41 79 282 27 12 oder per E-Mail auf user.feedback@blue.ch

Das Tierspital Bern befindet sich im Länggassquartier.
Das Tierspital Bern befindet sich im Länggassquartier.
OpenStreet

