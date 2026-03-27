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Post, Energie, Bau Diese Änderungen im April musst du jetzt kennen

SDA

27.3.2026 - 12:34

Für das Baugewerbe gibt es im April zahlreiche Neuerungen.
Für das Baugewerbe gibt es im April zahlreiche Neuerungen.
Imago / Bildmontage blue News

Der April bringt in der Schweiz eine ganze Reihe von Neuerungen – von strengeren Regeln in öffentlichen Räumen bis zu Veränderungen bei Post, Energie und Bau. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

27.03.2026, 12:34

27.03.2026, 13:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab April gilt schweizweit ein Pyroverbot in öffentlich zugänglichen Räumen als direkte Folge der Brandkatastrophe von Crans-Montana.
  • Die Post baut ihre digitale Grundversorgung aus und lockert gleichzeitig Vorgaben bei der Zustellqualität.
  • Neue Regeln betreffen zudem Bauprojekte, Energie, Landwirtschaft und einzelne Branchen – mit spürbaren Auswirkungen im Alltag.
Mehr anzeigen

Schweizweit ist künftig das Zünden von Pyros in öffentlichen Räumen verboten.  Zudem gehört der digitale Brief bei der Post neu zur Grundversorgung.

Diese und weitere Änderungen treten im April in der Schweiz in Kraft. blue News liefert dir die Übersicht:

Pyroverbot als Sofortmassnahme

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana zieht die Schweiz Konsequenzen: Ab dem 1. April ist das Zünden von Pyrotechnik in öffentlich zugänglichen Räumen landesweit verboten.

Die Massnahme wurde von den kantonalen Baudirektorinnen und -direktoren beschlossen und gilt als Übergangslösung, bis eine umfassende Revision der Brandschutzvorschriften in Kraft tritt. Diese ist aktuell in Vorbereitung, dürfte aber noch Zeit in Anspruch nehmen.

Neue Regeln beim Bauen und Lärmschutz

Ebenfalls per April treten Anpassungen im Umweltschutzrecht in Kraft, die insbesondere Bauprojekte betreffen. Künftig können in bestimmten Fällen auch Projekte bewilligt werden, die die geltenden Lärmgrenzwerte überschreiten.

Voraussetzung ist unter anderem ein öffentliches Interesse an der Verdichtung sowie Massnahmen, die eine ausreichende Wohnqualität sicherstellen. Gemeinden erhalten damit mehr Spielraum – gleichzeitig steigen die Anforderungen an Planung und Umsetzung.

Digitaler Brief wird Teil der Grundversorgung

Die Schweizerische Post erweitert ihr Angebot: Ab April gehört der digitale Brief offiziell zur Grundversorgung. Hintergrund ist die stark gestiegene Nachfrage nach digitalen Zustellformen.

Allein im Jahr 2025 wurden laut Post rund 4,5 Millionen Sendungen digital verschickt – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer hat stark zugenommen.

Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Zustellqualität angepasst. Neu gilt für Briefe und Pakete eine einheitliche Pünktlichkeitsvorgabe von 90 Prozent. Bisher lag diese höher, was künftig mehr Flexibilität in der Logistik ermöglichen soll.

Neue Vorschriften wegen Tierseuche

Zum Schutz des Schweizer Rindviehbestands greift der Bund ebenfalls ein. Aufgrund der Tierseuche Lumpy Skin Disease dürfen Rinder in dieser Saison nicht auf französischen Alpen gesömmert werden.

Zusätzlich ordnen die Behörden Impfungen für Tiere in bestimmten Regionen an, insbesondere in Teilen der Westschweiz.

Schnellere Verfahren für erneuerbare Energien

Der Ausbau erneuerbarer Energien soll beschleunigt werden. Mit einem neuen Erlass werden Bewilligungsverfahren für grosse Anlagen vereinfacht und verkürzt.

Davon betroffen sind Projekte im Bereich Solar-, Wasser- und Windenergie. Ziel ist es, die Planung zu vereinfachen und Rechtsmittelverfahren zu straffen, um den Ausbau der Energieinfrastruktur schneller voranzubringen.

Neue Regeln in der Arbeitswelt

Im Maler- und Gipsergewerbe tritt ein neuer Gesamtarbeitsvertrag in Kraft. Dieser bringt mehrere Änderungen mit sich, etwa bei der Entschädigung von Reisezeiten, bei Spesen und bei der Vergütung von Samstagsarbeit.

Der Vertrag gilt allgemeinverbindlich und betrifft damit die gesamte Branche.

Forschungsgelder werden begrenzt

Auch in der Wissenschaft gibt es Anpassungen: Der Schweizerische Nationalfonds verschärft seine Regeln für die Projektförderung.

Künftig dürfen Forschende weniger Gesuche einreichen und erhalten pro Projekt maximal drei Millionen Franken. Hintergrund sind steigende Gesuchszahlen bei gleichzeitig begrenzten Mitteln.

Russland-Sanktionen: LNG-Verbot

Im Zuge der EU-Sanktionen gegen Russland verschärft auch die Schweiz ihre Massnahmen. Ab dem 25. April gilt ein Importverbot für russisches Flüssigerdgas.

Bestehende Lieferverträge dürfen noch bis Ende 2026 erfüllt werden. Ziel der Massnahme ist es, Russlands Einnahmen aus dem Energiesektor zu reduzieren.

Anpassungen im Telekommarkt

Am Rande gibt es auch Änderungen im Telekommarkt: Die Swisscom passt per April ihre Preise an. Internet- und Mobile-Abos werden leicht teurer, einzelne Angebote bleiben von der Erhöhung ausgenommen.

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