Laut der Studie Workforce 2025 müssen bis 2030 22% der Ärzte ersetzt werden. (Symbolbild) Imago

Die Schweiz zählt so viele Ärztinnen und Ärzte wie noch nie. Trotzdem warnen Fachleute vor einem zunehmenden Mangel – insbesondere bei Hausärzten und in gewissen Regionen.

Nicolas Barman Barman Nicolas

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz verzeichnet mit 42’600 Ärztinnen und Ärzten einen neuen Höchststand.

Trotzdem droht laut Experten ein Mangel, weil viele Mediziner bald pensioniert werden.

Besonders betroffen sind Hausarztpraxen und weniger dicht versorgte Regionen. Mehr anzeigen

Die Zahlen wirken auf den ersten Blick beruhigend: Noch nie arbeiteten so viele Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz wie heute. Laut Daten der FMH, von Statistik Vaud und des Schweizer Gesundheitsobservatoriums sind aktuell rund 42’600 Medizinerinnen und Mediziner tätig. Doch hinter dieser Rekordzahl verbirgt sich laut Fachleuten eine zunehmend fragile Realität.

Denn das medizinische System steht gleich von mehreren Seiten unter Druck. Einerseits altert die Ärzteschaft stark. Das Durchschnittsalter liegt inzwischen bei 50 Jahren, jede vierte Ärztin beziehungsweise jeder vierte Arzt ist bereits 60 Jahre alt oder älter. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach medizinischer Versorgung stetig an – unter anderem wegen der alternden Bevölkerung und der Zunahme chronischer Erkrankungen.

Hinzu kommt die starke Abhängigkeit vom Ausland. Mittlerweile haben vier von zehn Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz ihr Diplom nicht hierzulande erworben. Damit liegt die Schweiz deutlich über dem OECD-Durchschnitt von rund 20 Prozent. Noch 2014 lag der Anteil ausländischer Mediziner bei 31 Prozent.

Vor allem ein Westschweizer Kanton fällt auf

Besonders sichtbar wird die Entwicklung im Kanton Waadt. Dort besitzen rund 4200 Ärztinnen und Ärzte eine Berufsausübungsbewilligung. Die Zahl klingt hoch – gleichzeitig wächst aber auch die Bevölkerung rasant. Der Kanton zählt inzwischen mehr als 850’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Regionen wie Gros-de-Vaud, Lavaux-Oron oder der Westen von Lausanne gelten laut Bericht dennoch weiterhin als vergleichsweise schlecht versorgt.

Ein zentrales Problem bleibt die Grundversorgung. Während die Schweiz insgesamt auf 4,6 Ärztinnen und Ärzte pro 1000 Einwohner kommt und damit im europäischen Durchschnitt liegt, sinkt die Dichte bei Hausärzten auf lediglich 0,8 pro 1000 Einwohner. Laut Experten ist das zu wenig. Als Zielwert wird mindestens 1,0 genannt – ähnlich wie in Deutschland oder Frankreich.

Die Folgen bekommen viele Patientinnen und Patienten bereits heute zu spüren. Laut der Studie «Workforce 2025» stellen mehr als 75 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte bereits jetzt einen Mangel in ihrer Region fest. Gleichzeitig steht dem System eine grosse Pensionierungswelle bevor: Bis 2030 müssen laut Studie rund 22 Prozent der heutigen Mediziner ersetzt werden, bis 2035 sogar 40 Prozent.

Erschwert wird die Situation zusätzlich durch Veränderungen im Berufsalltag. Immer mehr junge Ärztinnen und Ärzte wünschen sich Teilzeitmodelle oder unterbrechen ihre Karriere zeitweise. Eine Untersuchung unter 400 Medizinerinnen und Medizinern zeigte laut Bericht, dass mehr als die Hälfte bereits eine mehrmonatige Pause eingelegt hat.

Experten setzen auf vermehrte Prävention

Auch die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten verändert sich. Das frühere Modell, bei dem der Arzt alleine entscheidet, verschwindet zunehmend. Heute werden Entscheidungen stärker gemeinsam getroffen – was grundsätzlich positiv bewertet wird, aber gleichzeitig mehr Zeit pro Konsultation benötigt.

Fachleute sehen deshalb mehrere Baustellen gleichzeitig. Mehr Studierende sollen für die Allgemeinmedizin begeistert werden. Gleichzeitig brauche es flexiblere Ausbildungswege, attraktivere Arbeitsbedingungen und weniger administrative Belastung. Auch Gesundheitszentren und Gruppenpraxen könnten helfen, die Versorgung langfristig stabiler zu organisieren.

Daneben setzen Experten zunehmend auf Prävention. Gesundheitsförderung, Impfungen, Früherkennung und die Bekämpfung von Risikofaktoren könnten helfen, den Druck auf das Gesundheitssystem zu reduzieren. Denn klar scheint: Ohne genügend Hausärzte dürfte die medizinische Versorgung in der Schweiz langfristig zu einem immer grösseren Problem werden.