Weltglücksbericht: Finnland am glücklichsten – Deutschland rutscht ab

Helsinki, 20.03.2024: In Finnland leben die glücklichsten Menschen der Welt: Zum siebten Mal in Folge ist das Land im Norden auf Platz eins des Weltglücksberichts. Die Spitzenplätze sind damit erneut weitgehend von Ländern aus dem Norden besetzt. Auf Finnland folgen Dänemark, Island, Schweden und Israel. Deutschland hingegen macht einen deutlichen Satz nach unten und rutschte von Platz 16 auf Platz 24. Was genau die Finnen zufriedener als alle anderen Völker der Erde macht, darauf gehen die Glücksforscher in dem Bericht nicht näher ein. Sie haben jedoch eine Reihe von Schlüsselfaktoren ausgemacht, die Menschen generell glücklicher machen. Das sind etwa soziale Unterstützung, Einkommen, Freiheit und die Abwesenheit von Korruption. «Es ist also nicht unbedingt glücklich im Sinne von auf und ab springen, von Freude im Moment. Es ist eher ein Gefühl der Zufriedenheit.», sagt einer der Autoren des Berichts. Der Weltglücksbericht erscheint jährlich anlässlich des Internationalen Tags des Glücks am 20. März.

20.03.2024