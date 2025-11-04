  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Risiko Handelskonflikte Schweiz erstmals weltweit führend in digitaler Wettbewerbsfähigkeit

SDA

4.11.2025 - 06:21

Punkten kann die Schweiz im World Digital Competitiveness Ranking vor allem mit ihrer Zustimmung zur digitalen E-ID. (Archivbild)
Punkten kann die Schweiz im World Digital Competitiveness Ranking vor allem mit ihrer Zustimmung zur digitalen E-ID. (Archivbild)
Bild: Keystone/Gaetan Bally

Die Schweiz führt erstmals die Rangliste der digital wettbewerbsfähigsten Staaten an. Wegen der Handelskonflikte könnte die Schweiz aber genauso schnell wieder zurückfallen.

Keystone-SDA

04.11.2025, 06:21

04.11.2025, 06:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz führt erstmals die Rangliste der digital wettbewerbsfähigsten Staaten an
  • Die bisherige Nummer eins – Singapur – ist auf den dritten Platz zurückgefallen – noch hinter die USA.
  • Das IMD warnt jedoch vor Rückschritten wegen globaler Handelskonflikte.
Mehr anzeigen

Damit hat die Schweiz im jährlichen World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) des Institute for Management Development (IMD) aus Lausanne den bisherigen Platzhirsch Singapur abgelöst. Dieser ist auf den dritten Platz zurückgefallen – noch hinter die USA.

Punkten kann die Schweiz laut der am Dienstag veröffentlichten Studie vor allem mit ihrer Zustimmung zur digitalen E-ID. Hinzu kämen Agilität und Fähigkeit, internationale Talente anzuziehen.

Zudem hebt die Studie hervor, dass die Schweiz aufgrund attraktiver Rahmenbedingungen und hoher Innovationskraft besonders gut abgeschnitten habe. Die aktuell positiven Entwicklungen hätten im Vergleich zu stagnierenden oder rückläufigen Trends in den USA und Singapur den Ausschlag gegeben, heisst es weiter.

Nur ein Strohfeuer?

Der Jubel könnte aber nur kurz währen, warnt das IMD. Eine Welt voller Handelskonflikte beeinflusse auch die digitale Welt stark, und die Schweiz könnte deshalb genauso schnell wieder zurückfallen. Die digitale Welt sei nicht vor Geopolitik geschützt.

Die Studie bewertet den Angaben nach die digitalen Rahmenbedingungen von 69 Volkswirtschaften und basiert auf der Befragung von über 6000 Führungskräften sowie der Analyse von 40 Datensätzen.

JA zur E-ID: Das sagen die Gewinner und Verlierer

JA zur E-ID: Das sagen die Gewinner und Verlierer

Die Befürworterinnen und Befürworter des E-ID-Gesetzes mussten bis zuletzt zittern. Dies, obwohl ausser der SVP alle grossen Parteien hinter der Vorlage standen. Mit 50,39 Prozent sagten die Stimmenden am Sonntag Ja zur Einführung elektronischer Ausweise.

28.09.2025

Meistgelesen

«Die Trennung von Sundhage ist richtig»
Ein Dorf nur für Weisse – dieser Mann baut Amerikas neuen Albtraum
«Die Demokraten haben ganz klar nicht die Leader, die sie brauchen»
Trump droht New York bei Wahlsieg Mamdanis mit Geldentzug
Jetzt spricht Brigitte Trauffer über ihr Leben mit dem Volksmusik-König

Mehr zum Thema

Merz lobt Schweiz vor Treffen mit KKS. «Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer!»

Merz lobt Schweiz vor Treffen mit KKS«Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer!»

Hauchdünne Mehrheit für digitale Identität. Grosse Erleichterung im Ja-Lager – Bund kann E-ID umsetzen

Hauchdünne Mehrheit für digitale IdentitätGrosse Erleichterung im Ja-Lager – Bund kann E-ID umsetzen

Showdown nach dem Zoll-Hammer. Trump spielt mit der Schweiz –  Experte sieht Parallelen zur Selenskyj-Eskalation

Showdown nach dem Zoll-HammerTrump spielt mit der Schweiz –  Experte sieht Parallelen zur Selenskyj-Eskalation