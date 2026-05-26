«Schlichtweg beispiellose» Hitze-Welle überrollt die Schweiz

In der Schweiz wird es in den nächsten Tagen über 30 Grad warm. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Schweiz und Frankreich erleben derzeit eine aussergewöhnliche Hitzewelle mit Temperaturen von teils über 30 Grad. Meteorologen sprechen von für den Mai rekordnahen Werten, in Frankreich wurden bereits Hitzewarnungen ausgesprochen.

Valérie Passello, Agence France-Presse Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz und in Frankreich sorgt eine aussergewöhnliche Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad für Rekordwerte und dürfte noch mehrere Tage anhalten.

Meteorologen führen dies auf eine stabile Hochdrucklage zurück, die durch den Klimawandel häufiger und intensiver wird.

Gleichzeitig verschärfen sich die Folgen der Hitze durch hohe Ozonwerte, Feinstaubbelastung und starke Pollenkonzentrationen, was besonders für empfindliche Personen gesundheitliche Risiken birgt. Mehr anzeigen

Am Montag stiegen die Temperaturen an mehreren Orten in der Schweiz auf über 30 Grad – und auch am Dienstag wird es heiss. Laut MeteoSchweiz wird es in Genf 32 Grad, in Sitten und Basel 33 Grad und in Bern 31 Grad.

Laut dem Wetter-«Influencer» Météo Robin ist dies «seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor fast 150 Jahren schlichtweg beispiellos», wie er auf Facebook schreibt. Und die Hitzewelle dürfte offenbar noch andauern, erklärt der Wetterbegeisterte aus dem Chablais: «Bis Samstag werden in den Ebenen weiterhin über 30 Grad erwartet, bevor es zum Ende des Wochenendes und zu Beginn der nächsten Woche etwas abkühlt. Aber Vorsicht, ein erneuter Temperaturanstieg ist nächste Woche sehr wahrscheinlich!»

In Frankreich ist die Hitze noch drückender: Für Dienstag wurde in acht Départements im Westen des Landes die Hitzewarnstufe Orange ausgerufen. Nach einem historisch heissen Tag dürfte sich die Hitzewelle weiter verschärfen – mit einer für den Monat Mai beispiellosen «Hitzewelle»: In weiten Teilen der Bretagne werden Temperaturen zwischen 33 und 36 Grad erwartet.

«In ganz Frankreich war der Montag der wärmste Tag, der seit Beginn der Aufzeichnungen für einen Mai verzeichnet wurde», schrieb der Wetterdienst in seinem letzten Bericht.

MeteoSchweiz klärt auf

MeteoSchweiz klärt in ihrem Blog über die aktuelle Hitze auf. Diese wird nämlich immer häufiger und zunehmend intensiver. Aufgrund des Klimawandels könnte dies auch zur Norm werden.

Laut MeteoSchweiz handle sich aktuell um eine «positive Hochdruckanomalie». Sie fügen hinzu: Diese Konstellation ist charakteristisch für eine anhaltende Hochdruckblockade, die stabile, trockene und weitgehend sonnige Bedingungen begünstigt. Die anhaltend hohen geopotentiellen Höhen deuten darauf hin, dass diese Situation noch mehrere Tage andauern könnte, wahrscheinlich bis Anfang Juni.»

Informationsschwelle für Ozon könnte überschritten werden

In Frankreich warnt das «Zentrallabor für Luftqualitätsüberwachung» (LCSQA), dass am Dienstag in der gesamten Region Île-de-France und im Rhonetal die Informationsschwelle für Ozon überschritten werden könnte.

Der Informationsgrenzwert für Ozon ist ein Warnwert für die Luftqualität. In Frankreich – wie in der ganzen EU – liegt dieser Wert bei 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft im Durchschnitt über eine Stunde.

Die amerikanische Wetterbehörde NOAA erwartet im Sommer 2026 in Mitteleuropa eine Abweichung der Temperatur gegenüber dem langjährigen Mittel um etwas mehr als 1 Grad. Tropical Tidbits

Und diese dürfte am Dienstag überschritten werden, was vor allem bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen (ältere Menschen, Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder) zu Atemwegs- oder Herzbeschwerden führen kann, schrieb «Airparif», eine Agentur des französischen Umweltministeriums, in einer Mitteilung.

Laut dem Unternehmen für Luftqualitätstechnologie «IQAir» liegt die Feinstaubkonzentration in der Schweiz derzeit beim 1,9-Fachen des jährlichen Grenzwerts der WHO.

Die Pollenbelastung ist zudem sehr hoch, betont MeteoSchweiz: «Der Regen hat die Pollenkonzentration in der Luft zwar gedämpft, aber das Wachstum des Grases begünstigt. Für Menschen mit einer Gräserpollenallergie zeichnet sich eine besonders schwierige Zeit ab: reife Pflanzen, trockenes Wetter und Hitze – alles, was nötig ist, damit die Pollen in Hülle und Fülle durch die Luft wirbeln. In der Luft befinden sich zudem Sauerampfer- und Wegerichpollen. Zu beachten ist auch die Blüte der Linde im Flachland, der Grünerle in den Alpen und der Palme, die vor allem im Tessin vorkommt.»