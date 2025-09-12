Eine der abgeschossenen Drohnen vom Mittwoch. X / Shapas

Der russische Angriff mit 19 Drohnen auf Polen sorgt auch in Bern für Unruhe. Verteidigungsminister Martin Pfister räumt ein: Die Schweiz hätte keine Chance gehabt, einen solchen Angriff abzuwehren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 19 russische Drohnen drangen in den polnischen Luftraum ein – die Nato reagierte alarmiert.

Bundesrat Pfister erklärte, die Schweizer Armee hätte solche Drohnen nicht erkennen oder abschiessen können.

Hoffnung setzt der Bundesrat auf die neuen F-35-Kampfjets und das Patriot-System – deren Lieferung verzögert sich jedoch. Mehr anzeigen

Der russische Angriff auf Polen mit einem Schwarm von 19 Drohnen beschäftigt nicht nur die Nato, sondern auch die Schweizer Politik. Während einige der Flugkörper über Polen abgeschossen wurden, blieb in Bern vor allem eine Erkenntnis zurück: Die Schweiz wäre einem solchen Szenario schutzlos ausgeliefert.

Verteidigungsminister Martin Pfister machte am Rande der Herbstsession im Bundeshaus deutlich, dass die Armee aktuell nicht in der Lage wäre, Drohnen abzufangen. «Nein, die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagte Pfister gegenüber der Luzerner Zeitung. Selbst die leistungsstärksten Kampfjets der Luftwaffe, die F/A-18, seien dafür unzureichend: Das Radar könne solche Ziele nicht erfassen.

Derzeit stützt sich die Schweiz einzig auf Fliegerabwehrkanonen des Typs «M Flab», die punktuell eingesetzt werden – etwa beim WEF in Davos. Doch deren Reichweite von wenigen Kilometern reiche nicht aus, um das Land effektiv zu schützen.

Mehrere Verzögerungen bei der Beschaffung

Pfister sieht die jüngsten Ereignisse als Beleg für die Rüstungsstrategie des Bundesrats: «Der F-35 könnte solche Drohnenangriffe abwehren, auch darum ist er für uns so wichtig.» Die ersten Jets sollen ab 2027 eintreffen. Allerdings ist unklar, ob die Schweiz tatsächlich alle 36 bestellten Flugzeuge erhält, da die Kosten über die ursprünglich zugesagten sechs Milliarden Franken hinaus steigen.

Auch beim zweiten zentralen Projekt, den Patriot-Raketen zur bodengestützten Luftverteidigung, gibt es Verzögerungen. Zwar hatte die Schweiz 2022 fünf Systeme bestellt, doch die USA priorisieren derzeit Lieferungen an die Ukraine. Ob und wie stark sich dies auf den Schweizer Zeitplan auswirkt, ist noch offen.

Für Pfister ist klar: Die Schweiz muss ihre Abwehr massiv modernisieren – denn im aktuellen Zustand wäre sie gegen einen koordinierten Drohnenangriff praktisch schutzlos.