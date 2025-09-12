Der russische Angriff auf Polen mit einem Schwarm von 19 Drohnen beschäftigt nicht nur die Nato, sondern auch die Schweizer Politik. Während einige der Flugkörper über Polen abgeschossen wurden, blieb in Bern vor allem eine Erkenntnis zurück: Die Schweiz wäre einem solchen Szenario schutzlos ausgeliefert.
Verteidigungsminister Martin Pfister machte am Rande der Herbstsession im Bundeshaus deutlich, dass die Armee aktuell nicht in der Lage wäre, Drohnen abzufangen. «Nein, die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagte Pfister gegenüber der Luzerner Zeitung. Selbst die leistungsstärksten Kampfjets der Luftwaffe, die F/A-18, seien dafür unzureichend: Das Radar könne solche Ziele nicht erfassen.
Derzeit stützt sich die Schweiz einzig auf Fliegerabwehrkanonen des Typs «M Flab», die punktuell eingesetzt werden – etwa beim WEF in Davos. Doch deren Reichweite von wenigen Kilometern reiche nicht aus, um das Land effektiv zu schützen.