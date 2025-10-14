  1. Privatkunden
Weltweite Demokratie-Premiere Volk soll über Anerkennung des Staates Palästina entscheiden

Petar Marjanović

14.10.2025

Ein Komitee lanciert heute die Volksinitiative «Für die Anerkennung des Staates Palästina».
Ein Komitee lanciert heute die Volksinitiative «Für die Anerkennung des Staates Palästina».
KEYSTONE

Die Schweiz soll als erstes Land der Welt über die Anerkennung Palästinas abstimmen. Ein Komitee lanciert heute eine Volksinitiative dazu.

Petar Marjanović

14.10.2025, 08:39

14.10.2025, 08:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Komitee lanciert heute die Volksinitiative «Für die Anerkennung des Staates Palästina» und will den Bundesrat zu einer offiziellen Anerkennung verpflichten.
  • Unterstützt von Politikern wie Lisa Mazzone und Carlo Sommaruga kritisieren die Initianten das Zögern der Schweiz trotz internationaler Mehrheit.
  • Kritiker warnen vor symbolischer Aussenpolitik und dem langen Weg eines Volksentscheids.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Bevölkerung soll über die Anerkennung des Staates Palästina entscheiden. Ein Komitee lanciert heute die Volksinitiative «Für die Anerkennung des Staates Palästina», wie aus dem Veranstaltungskalender des Bundes hervorgeht. Die Volksinitiative wurde zudem heute im Bundesblatt veröffentlicht.

Die Initiative verpflichtet den Bundesrat, Palästina offiziell anzuerkennen – ein Schritt, den bereits 157 UNO-Mitgliedstaaten vollzogen haben. Die Initiantinnen und Initianten haben 18 Monate Zeit, um 100’000 Unterschriften zu sammeln.

Der Initiativtext fordert, dass die Bundesverfassung ergänzt wird mit dem Satz: «Die Schweiz anerkennt Palästina als souveränen und unabhängigen Staat.» Im Falle einer Annahme müsste der Bundesrat innert drei Monaten eine entsprechende Erklärung an die UNO übermitteln.

Von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben aktuell 157 den Staat Palästina als unabhängigen Staat anerkannt.
Von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben aktuell 157 den Staat Palästina als unabhängigen Staat anerkannt.
PD

Getragen wird das Vorhaben von Vertreter*innen aus Zivilgesellschaft und Politik. Im Initiativkomitee sitzen unter anderem Lisa Mazzone, Präsidentin der Grünen, sowie der Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga. Die Unterstützer kritisieren den Bundesrat, er halte an der Zwei-Staaten-Lösung fest, ohne daraus Konsequenzen zu ziehen.

Die Volksinitiative wurde der Bundeskanzlei bereits am 23. September 2025 gemeldet – also deutlich vor der jüngsten Entwicklung im Nahen Osten.

Das Anliegen stösst nicht überall auf Zustimmung. Kritiker warnen vor symbolischer Aussenpolitik über die Verfassung und verweisen auf den langwierigen Ablauf eines Volksentscheids. FDP-Nationalrat Laurent Wehrli bezweifelt, dass sich internationale Konflikte an der Urne lösen lassen. Der eskalierende Nahost-Konflikt verschärft die politische Debatte zusätzlich.

Die Initianten hingegen wollen ein Zeichen setzen. Sollte es zur Abstimmung kommen, wäre die Schweiz das erste Land, in dem die Bevölkerung über die Anerkennung Palästinas entscheidet. Das Komitee stellt die Initiative heute um 10.30 Uhr an einer Medienkonferenz vor.

