Dank der in Genf ansässigen Reederei MSC ist die Schweiz zur grössten Containerschiff-Nation der Welt geworden. Im Bild: Das Schiff MSC Yukta X, das 9640 Container transportieren kann. Keystone (Archvibild)

Die Schweiz ist bekanntermassen ein Land ohne Meer. Und doch ist sie neuerdings tatsächlich die weltgrösste Containerschiff-Nation. Das liegt an einem einzigen Unternehmen.

dpa/tmxh SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz ist zur weltgrössten Containerschiff-Nation aufgestiegen und hat damit Deutschland von der Spitze verdrängt.

Grund dafür ist die weltgrösste Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf.

China landet auf der Rangliste nun auf Rang 2, dahinter Deutschland. Mehr anzeigen

Einen eigenen Meereszugang haben die Schweizer*innen bekanntlich nicht – und so erscheint ihr neuester Sprung an die Spitze einer Weltrangliste auf den ersten Blick überraschend: Die Schweiz ist zur grössten Containerschiff-Nation der Welt aufgestiegen und hat damit den bisherigen Spitzenreiter Deutschland verdrängt.

Der bisherige Flottenprimus sei sogar auf Platz drei hinter China gelandet, wie die Präsidentin des Verbands deutscher Reeder (VDR), Gaby Bornheim, in Hamburg sagte.

Dass die Schweiz nun führend in der Containerschifffahrt sei, liege an einem einzigen Unternehmen: der weltgrössten Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf. Sie habe sich in der Vergangenheit nicht nur durch den Einstieg beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA einen Namen gemacht, sondern zuletzt auch als Aufkäuferin deutscher Containerschiffe. «Die haben sehr viel Tonnage übernommen», sagte Bornheim.

Schweiz zieht an Deutschland und China vorbei

Die Folge: Obwohl die Bruttoraumzahl (BRZ) der unter deutscher Kontrolle fahrenden Containerschiffe von 29 Millionen auf 30,2 Millionen BRZ gestiegen sei, lägen nun die Schweiz bei 34,7 Millionen BRZ und China bei 31 Millionen BRZ vorn. Die BRZ bezeichnet das Mass für die Gesamtgrösse eines Schiffes.

Dass auch China an Deutschland vorbeigezogen ist, liegt laut VDR-Hauptgeschäftsführer Martin Kröger vor allem an den innerasiatischen Verkehren, die China mit vielen kleinen Containerschiffen bedient.