  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Pacs» statt Hochzeit? Schweiz prüft neue Partnerschaft neben der Ehe

SDA

27.5.2026 - 14:40

Keine Hochzeit, aber eine gegenseitige Absicherung: Die zuständige Kommission des Ständerates hat gesetzliche Grundlagen für eine formelle Lebenspartnerschaft oder kurz Pacs entworfen. (Themenbild)
Keine Hochzeit, aber eine gegenseitige Absicherung: Die zuständige Kommission des Ständerates hat gesetzliche Grundlagen für eine formelle Lebenspartnerschaft oder kurz Pacs entworfen. (Themenbild)
Keystone

Paare sollen ihre Beziehung künftig auch ohne Heirat offiziell regeln können. Mit dem sogenannten «Pacs» plant die Schweiz eine neue Form der formellen Lebenspartnerschaft nach französischem Vorbild. Nun startet die Vernehmlassung.

Keystone-SDA

27.05.2026, 14:40

27.05.2026, 14:43

Paare, die nicht heiraten, aber ihre Beziehung dennoch formell regeln wollen, sollen in Zukunft eine formelle Lebenspartnerschaft eingehen können. Zu diesem an Frankreich angelehnten Pacte civil de solidarité oder kurz Pacs läuft nun eine Vernehmlassung.

Die Vorlage angestossen hat der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni 2022 mit einer parlamentarischen Initiative. Am Mittwoch veröffentlichte die Rechtskommission des Ständerates (RK-S) ihren Entwurf. Zum Gesetz über die formelle Lebenspartnerschaft können sich bis 17. September Interessierte äussern.

Der Pacs soll den Partnerinnen und Partnern die Möglichkeit geben, eine nichteheliche Lebenspartnerschaft mit klar geregelten Rechten und Pflichten einzugehen. Sie können einander persönlichen und wirtschaftlichen Beistand versprechen. Oder sich als Paar zu erkennen geben, etwa bei Vertragsabschlüssen oder im Spital.

Die Ehe oder das Konkubinat sollen nicht infrage gestellt werden. Der Pacs soll aber näher beim Konkubinat als bei der Ehe liegen.

Meistgelesen

Airline streicht alle Verbindungen von der Schweiz in Ferien-Hotspot
Hischier rächt Biasca: «Ich sage nie etwas, aber wenn ich solche Sachen sehe …»
Hüppi: «Es geht nicht um mich – ich bin kein Alleinherrscher»

Videos aus dem Ressort

Polizeieinsatz in Zürich nach Outdoor-Party eskaliert – mehrere Verletzte

Polizeieinsatz in Zürich nach Outdoor-Party eskaliert – mehrere Verletzte

In Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Die Polizei setzte mehrfach Gummischrot und Reizstoff ein.

24.05.2026

Dach stürzt ein: Grossbrand in Gampelen BE

Dach stürzt ein: Grossbrand in Gampelen BE

Ein nächtlicher Grossbrand hat in Gampelen BE ein Gebäude auf einem Stiftungsgelände massiv zerstört – die Feuerwehr kämpfte mit Hubrettern und langen Wasserleitungen gegen die Flammen.

22.05.2026

Schnee in Fischenthal ZH

Schnee in Fischenthal ZH

Mit den Eisheiligen kehrt der Winter kurzzeitig zurück. Lokal fiel am Dienstag Schnee bis in mittlere Höhenlagen. Besonders empfindliche Pflanzen sollten wegen möglichem Bodenfrost geschützt werden.

12.05.2026

Polizeieinsatz in Zürich nach Outdoor-Party eskaliert – mehrere Verletzte

Polizeieinsatz in Zürich nach Outdoor-Party eskaliert – mehrere Verletzte

Dach stürzt ein: Grossbrand in Gampelen BE

Dach stürzt ein: Grossbrand in Gampelen BE

Schnee in Fischenthal ZH

Schnee in Fischenthal ZH

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Auf fast 8000 Metern. Karl Egloff bricht Everest-Weltrekordversuch ab

Auf fast 8000 MeternKarl Egloff bricht Everest-Weltrekordversuch ab

Nach Burundi. Uno-Experte kritisiert die Schweiz wegen Rückführungen

Nach BurundiUno-Experte kritisiert die Schweiz wegen Rückführungen

Verlagerung in die Türkei. Berner Farb-Firma schliesst Produktion – 100 Jobs weg

Verlagerung in die TürkeiBerner Farb-Firma schliesst Produktion – 100 Jobs weg