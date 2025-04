Schweiz plant offenbar Milliarden-Deal mit Trump

oberdlik "Follow the money !".....

Noch nie war 'dealen' so spannend wie jetzt unter dem Motto: Was kümmern mich die andern, wenn ich meine eigene Haut retten will.

robbingwood0815 Wie sinntriefend – dem «durchgeknallten Vielfrass» eine Schweizer Mastkur verpassen wollen (so die «Strategie» der Rechtsbürgerlichen).



Mal schau'n, was das Volch davon hat – ausser entschwundene Arbeitsplätze und Sparmilliarden.

Wird jetzt sogar die Rosinenpickerei nach Amerika exportiert – genial, nidwor



Nur ja die Abhängikeit zementieren (und von «Neutralität» schwafeln)

Solong Da stellt sich doch die Frage wo die Schweiz denn das Geld hernehmen wird. Ich höre doch immer wir haben kein Geld. Oder trifft das nur zu wenn es um das eigene Volk geht?

Die Schweizer Regierung kuscht wie immer statt einmal Härte zu zeigen. Wir hatten noch nie eine so schwache Regierung wie jetzt.

robbingwood0815 Solong da wären doch noch knapp 200 Milliarden (minus 4% Alibi-Sanktion) Oligarchengelder – dann bezahlt zumindest Russland diese Schnapsidee.



(wohl zuviel Absinth erwischt, diese ratlosen Bundes-Verwalter – als brav nickend-knickende Willkommens-Pappkameraden)

PeterG Nur weiter so lieber Bundesrat, ankündigen kann man ja, wie Trumpi vieles - einhalten muss man denn ja nichts - könnt ihr sieben bestimmt auch...

Colorless-Ratificati Die AHV-Milliarden werden doch schoni in den USA verwaltet.

Vielleicht muss auch die Anzahl F-35 erhöht werden.

robbingwood0815 Colorless-Ratificati unbedingt – die Goldreserven liegen ja da auch schon zum abgreifen bereit – und wir dürfen dann in Bitcoins einsteigen (wird uns bestimmt auch noch irnwie verbraten)

(wenn die Hoffnung schon weg ist: der Ärger stirbt zuletzt)

Beuveuldeuff73 Doch doch die Schweiz hat Geld ,es liegt auf der Strasse. Nur dürfen wir Bürger nicht vergessen,es ist nicht für das eigene Volk gedacht,auch wenn es den Handel etwas entspannen soll, für Kunden bleiben nach wie vor die hohen Preise bestehen resp.schnelken in die Höhe. Aber Narzissten geniessen es wenn sie wissen das Politiker in die Knie gehen. 1 Land lässt er ja ganz aussen mit Zöllen, da will er sich die Finger nicht verbrennen.

Herr Präsident kommt aus dem Wirtschaftssektor er sieht nicht den Menschen sonder das was er aus ihm heraus holen kann.

Rugreufel92 Trump erpresst die Welt und fordert Lösegeld in der Form von Zöllen. Das ist der Trump-Deal. Natürlich kann man einem Erpresser nachgeben und ihm das geben was er verlangt. Später wird er es wieder tun, weil er hatte ja Erfolg gehabt. Trump ist genau so einer. In seiner ersten Amtszeit erhob er schon einmal hohe Zölle und am Ende gab es den Trump-Deal. Er hatte Erfolg. Jetzt ist er noch radikaler geworden und verlangt noch mehr. Und die Schweiz gibt jetzt dem Erpresser nach, zahlt Milliarden und lässt eigene Firmen als Faustpfand zurück. Trump hatte weider Erfolg. Ich bezeifele das dieses Konzept am Ende aufgehen wird.