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Millionenbetrug im Visier Polizei verhaftet 10 Männer wegen Liebes-Betrügereien

Sven Ziegler

28.4.2026

In mehreren Kantonen kam es zu Grosseinsätzen
In mehreren Kantonen kam es zu Grosseinsätzen
KEYSTONE

Schlag gegen mutmassliche Cyberkriminelle: In mehreren Schweizer Kantonen hat die Polizei gleichzeitig zugeschlagen und zehn Männer verhaftet. Ihnen werden unter anderem Romance Scam und Geldwäscherei in Millionenhöhe vorgeworfen.

Redaktion blue News

28.04.2026, 14:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In mehreren Kantonen wurden bei koordinierten Razzien zehn Männer festgenommen.
  • Die Beschuldigten stehen im Verdacht, Teil eines internationalen Betrugsnetzwerks zu sein.
  • Vorgeworfen werden ihnen unter anderem Romance Scam und Geldwäscherei mit Millionenschäden.
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Ein gross angelegter Polizeieinsatz hat am Dienstag in mehreren Kantonen zu Verhaftungen geführt. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich durchsuchten Einsatzkräfte verschiedene Wohnungen und Lagerräumlichkeiten und nahmen insgesamt zehn Männer fest.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Teil einer international tätigen Gruppierung zu sein, die in unterschiedlichen Bereichen der Cyberkriminalität aktiv ist. Im Zentrum der Ermittlungen stehen Delikte wie schwere Geldwäscherei sowie sogenannter Romance Scam, bei dem Opfer über gefälschte Online-Profile emotional manipuliert und finanziell ausgebeutet werden.

Die mutmasslichen Täter sollen dabei Schäden in Millionenhöhe verursacht haben. Die Ermittlungen richten sich laut Behörden gegen Angehörige einer nigerianischen Vereinigung sowie gegen Personen, die diese unterstützen. Die festgenommenen Männer sind zwischen 32 und 54 Jahre alt.

Die Aktion ist Teil eines grösseren, international koordinierten Vorgehens gegen das Netzwerk. Die Schweizer Behörden arbeiteten dabei eng mit Europol sowie mit Partnern in anderen europäischen Ländern zusammen. In diesem Zusammenhang kam es bereits zuvor zu weiteren Festnahmen im Ausland.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details geben die Strafverfolgungsbehörden derzeit nicht bekannt. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Romance Scam gilt seit Jahren als eine der verbreitetsten Formen digitaler Betrugsdelikte. Täter erstellen gefälschte Profile auf sozialen Netzwerken oder Dating-Plattformen, bauen Vertrauen zu ihren Opfern auf und bewegen sie schliesslich zu Geldüberweisungen.

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