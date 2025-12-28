Schweiz schiebt weiteren Afghanen in die Heimat ab

Beim Versuch einer Ausschaffung im Dezember 2024 hatte ein bereits in der afghanischen Hauptstadt Kabul gelandeter Mann wieder in die Schweiz reisen müssen. (Symbolbild) Keystone

Seit einem gescheiterten Rückflug vor einem Jahr verhandelt die Schweiz mit Taliban-Vertretern im Hintergrund. Nun hat sie den zweiten Afghanen dieses Jahr ausgeschafft.

Der Bund hat Mitte Dezember den zweiten afghanischen Straftäter ausgeschafft. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) bestätigte am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des «Sonntagsblicks».

Es ist der zweite Mann, der von zwanzig rechtskräftig verurteilten Afghanen in diesem Jahr in sein Heimatland ausgeschafft wurde, wo seit 2021 die Taliban an der Macht sind. Abschiebungen nach Afghanistan sind schwierig, da die Schweiz keine offiziellen Beziehungen zur Taliban-Regierung unterhält.

Vor gut einem Jahr war ein Ausschaffungsversuch gescheitert: Bereits in Kabul gelandet, musste der Mann wieder in die Schweiz zurückreisen. Deshalb lud das SEM im August Vertreter der inoffiziellen Taliban-Regierung für Verhandlungen an den Flughafen Genf ein, um künftige Abschiebungen zu regeln.

Die Taliban-Vertreter identifizierten 13 von insgesamt zwanzig Straftätern aus Afghanistan. Unter ihnen war auch der Mann, der im Dezember nach Afghanistan ausgeschafft worden ist, wie das SEM gegenüber Keystone-SDA mitteilte. Laut SEM laufen die Vorbereitungen für weitere Ausschaffungen.