Schweiz soll Mann/Frau-Unterscheidung behalten, aber …

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bericht zu Nichtbinären wie Nemo Schweiz soll Mann/Frau-Unterscheidung behalten, aber …

Petar Marjanović

28.11.2025

Bei der Flaggenparade präsentierte Nemo die non-binäre Flagge.
Bei der Flaggenparade präsentierte Nemo die non-binäre Flagge.
Jens Büttner/dpa

Menschen, die weder Mann noch Frau sind, stossen im Alltag auf Probleme und Widerstand. Jetzt prüft der Bund pragmatische Lösungen, ohne das bestehende System anzutasten.

Petar Marjanović

28.11.2025, 23:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz behält das Modell mit Mann und Frau bei.
  • Nichtbinäre Menschen haben laut der Schweizer Regierung trotzdem unnötige Hürden im Alltag.
  • Der Bund will ihnen das Leben dort vereinfachen, wo es ohne Systemwechsel möglich ist.
Mehr anzeigen

In der Politik gibt es nur wenige Themen, die so stark polarisieren und Emotionen auslösen wie die Existenz nichtbinärer Menschen – also Personen, die sich nicht eindeutig als Frau oder Mann einordnen können oder möchten.

Wie viele Menschen in der Schweiz betroffen sind, ist nicht genau bekannt. Schätzungen gehen jedoch von 103'000 bis 154'000 Personen aus. Dazu gehören etwa das Gesangstalent Nemo, das Model Tamy Glauser oder Literaturpreisträger*in Laura Leupi – Menschen, die sich nicht in klassische Geschlechterrollen einfügen wollen.

Spätestens nach Nemos Sieg beim Eurovision Song Contest wurde Bundesbern klar, dass sich die Politik mit ihrer Situation befassen sollte. Das Parlament gab dem Bundesrat den Auftrag, Möglichkeiten zu prüfen, wie nichtbinären Personen geholfen werden kann – allerdings ohne das bestehende binäre Geschlechtsmodell im Recht grundsätzlich aufzugeben. Diese Woche hat der Bundesrat seinen Bericht dazu veröffentlicht.

blue News beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Wer sind die betroffenen Personen?

Nichtbinäre Menschen identifizieren sich nicht oder nur teilweise mit den Kategorien «weiblich» oder «männlich». Einige haben keinen Bezug zur Idee von «Geschlecht», andere empfinden ihre Identität als gemischt oder veränderlich. Manche ist es schlicht unwichtig, wie sie geschlechtlich wahrgenommen werden. Wieder andere lehnen das zweigeteilte Geschlechtermodell grundsätzlich ab.

Wichtig für das Verständnis: Die Geschlechtsidentität ist nicht dasselbe wie das biologische Geschlecht. Auch biologisch gibt es mehr Vielfalt, als oft angenommen wird. Die Existenz intergeschlechtlicher Menschen zeigt, dass selbst die Natur sich nicht strikt an zwei klar trennbare Geschlechter hält.

Fans nehmen Nemo am Zürcher Flughafen in Empfang

Fans nehmen Nemo am Zürcher Flughafen in Empfang

Nach dem triumphalen Sieg am ESC in Malmö ist Nemo zurück in der Schweiz. Das 24-jährige Musiktalent ist am späten Sonntagabend in Zürich gelandet. Rund hundert Fans nahmen ihm mit non-binär-Flaggen und Kuhglocken in Empfang.

12.05.2024

Wo liegt das Problem?

Viele Schwierigkeiten entstehen im Alltag. Zahlreiche Formulare kennen nur «männlich» und «weiblich». Toiletten und Garderoben sind getrennt. Offizielle Ausweise lassen ebenfalls nur zwei Geschlechter zu. Für einen Teil der Menschen, die dazwischen stehen, kann dies zu unangenehmen oder belastenden Situationen führen. Historisch wurden Betroffene häufig gezwungen, sich einem der beiden Geschlechter anzupassen.

Der Bericht zeigt deutlich, dass dies Folgen hat: Viele nichtbinäre Menschen kämpfen mit psychischen Belastungen. Depressive Symptome und Suizidgedanken kommen in dieser Gruppe deutlich häufiger vor als in der Gesamtbevölkerung. Der Bundesrat spricht von ernsthaften Schwierigkeiten, die nicht übersehen werden sollten.

Warum kann der Staat das Problem nicht einfach lösen?

Der Bundesrat macht klar: Die Schweizer Rechtsordnung ist tief binär aufgebaut. Die Vorstellung, dass jeder Mensch entweder Mann oder Frau sein muss, zieht sich wie ein roter Faden durch alle Gesetze. 

Das betrifft etwa das Personenstandsregister, internationale Passstandards, das Gleichstellungsgesetz sowie viele darauf abgestützte IT-Systeme. Anpassungen wären teils technisch anspruchsvoll, teuer oder international schwer umsetzbar.

Trotzdem erkennt der Bundesrat an, dass Betroffene Schutz brauchen. Heute stützt sich dieser Schutz auf allgemeine Grundrechte wie das Diskriminierungsverbot und das Recht auf Privatsphäre. Der Bericht zeigt aber, dass diese Regeln im Alltag oft zu wenig greifen.

Welche Verbesserungen prüft der Bundesrat konkret?

Einige Massnahmen sind bereits in Arbeit – darunter strengere Regeln gegen Hassrede im Internet und ein Aktionsplan gegen Gewalt an LGBTIQ-Personen. Im Parlament wird diskutiert, die Strafnorm gegen Diskriminierung zu erweitern. Würde künftig das Merkmal «Geschlecht» ergänzt, wären nichtbinäre Menschen automatisch vor Hassrede besser geschützt.

Auch bei administrativen Fragen prüft der Bundesrat Anpassungen. So könnte eine reine Vornamensänderung ohne Änderung des Geschlechtseintrags künftig einfacher werden. Heute bezahlen Personen, die ihren Vornamen aufgrund einer nichtbinären Geschlechtsidentität ändern möchten, wegen einer Gesetzeslücke allerdings mehr für diesen Schritt als trans Menschen, die ihren Namen im Rahmen einer gleichzeitigen Änderung des Geschlechtseintrags anpassen lassen.

Beim Geschlechtseintrag auf Ausweisen sind ebenfalls Änderungen denkbar, doch sind diese technisch und international heikel. Ein dritter Eintrag wie «X» wäre im Schweizer Pass möglich, könnte jedoch bei der Einreise in gewisse Länder Probleme auslösen. Für die ID-Karte wäre mehr Flexibilität denkbar, benötigt aber vertiefte Abklärungen.

Der Schweizer Pass erwähnt heute das eingetragene Geschlecht.
Der Schweizer Pass erwähnt heute das eingetragene Geschlecht.
KEYSTONE

Was ändert sich für die Gesellschaft?

Der Bundesrat stellt klar: Die grundlegende geschlechtliche Zweiteilung des Staates soll bestehen bleiben. Gleichzeitig soll der Alltag für Menschen, die nicht in dieses Raster passen, pragmatisch erleichtert werden. Einige Kantone – etwa Basel-Stadt oder Genf – zeigen mit erweiterten Gleichstellungsgesetzen, dass solche Lösungen möglich sind.

Zudem wird das Thema sichtbarer. Immer mehr Betriebe, Hochschulen und Gemeinden prüfen geschlechtsneutrale Toiletten oder schulen ihr Personal im Umgang mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten. Der Bundesrat will diese Entwicklungen beobachten und dort Verbesserungen prüfen, wo sie praktikabel und rechtlich umsetzbar sind.

Anna Rosenwasser bei «Lässer»: «Ich möchte meine Fehler nicht vertuschen»

Anna Rosenwasser bei «Lässer»: «Ich möchte meine Fehler nicht vertuschen»

Anna Rosenwasser wurde im Oktober 2023 in den Nationalrat gewählt. Sie kämpfte für die Ehe für alle. Bei «Lässer» erklärt die LGBT-Frau, warum sie bis jetzt noch nicht geheiratet hat.

06.03.2024

Meistgelesen

Trump attackiert Tim Walz – der stellt dessen geistige Gesundheit infrage
US-Militär soll gezielt Überlebende in Karibik getötet haben
Besserer Zoll-Deal war zum Greifen nah
Schweiz soll Mann/Frau-Unterscheidung behalten, aber …
Auffallend: Charlène von Monaco trägt fast nur noch Weiss