Gespräche über Zoll-Deal Trump «Wir arbeiten an etwas, um der Schweiz zu helfen»

Oliver Kohlmaier

10.11.2025

Donald Trump will, dass die «Schweiz erfolgreich bleibt».
Donald Trump will, dass die «Schweiz erfolgreich bleibt».
EPA/GRAIG HUDSON / POOL / KEYSTONE

Laut einem Medienbericht steht die Schweiz kurz vor einem Zoll-Deal mit den USA. Künftig soll demnach ein Satz von nur noch 15 statt 39 Prozent gelten. Trump bestätigte die Verhandlungen – und zeigt sich wohlwollend.

Redaktion blue News

10.11.2025, 23:35

11.11.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einem Medienbericht steht die Schweiz kurz vor einem Zoll-Deal mit Washington.
  • Es solle künftig nur noch Zölle von 15 Prozent gegen die Schweiz geben, deutlich weniger als die derzeitigen 39 Prozent.
  • US-Präsident Donald Trump hat die Geschpräche über ein Zoll-Abkommen mit der Schweiz bestätigt und zeigt sich wohlwollend: «Wir arbeiten an etwas, um der Schweiz zu helfen», sagte er.
Mehr anzeigen

Dieser Artikel wurde zuletzt um 23.35 Uhr aktualisiert.

Ist der Trump-Zollhammer gegen die Schweiz bald Geschichte? Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zumindest soll die Schweiz kurz vor einer Einigung mit Washington stehen. 

Demnach soll künftig ein Zollsatz von nur noch 15 Prozent gelten – deutlich weniger als jene 39 Prozent, mit denen Trump Schockwellen in der Schweizer Wirtschaft auslöste. Es handelte sich um den höchsten Satz, den Trump während seinem Zoll-Rundumschlag im August verhängte.

Bloomberg berichtet unter Berufung auf informierte Personen weiter, der Deal könne innerhalb der nächsten zwei Wochen stehen. Einen entscheidenden Anstoss habe das «ausgesprochen positive» Gespräch Trumps mit Schweizer Wirtschaftsbossen im November gegeben, heisst es weiter.

Auf den Fehler folgt die Erkenntnis. So hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen

Auf den Fehler folgt die ErkenntnisSo hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen

Trump bestätigt Verhandlungen

Allerdings sei in Sachen Zoll-Deal für die Schweiz noch nichts endgültig entschieden, hiess es von den von Bloomberg zitierten Personen weiter. Die Gespräche könnten allenfalls auch scheitern, wie dies bereits vergangenen Juli der Fall gewesen sei.

Auf die Frage eines Journalisten zum Thema Zölle und Schweiz sagte US-Präsident Donald Trump indessen an einer Medienkonferenz: «Wir arbeiten an einem Deal, um ihre Zölle etwas zu senken.» Auf Nachfrage wollte er jedoch keine konkrete Zahl nennen. «Wir arbeiten an etwas, um der Schweiz zu helfen», so Trump weiter.

Die Zölle hätten die Schweiz «sehr hart getroffen», aber er wolle, dass die «Schweiz erfolgreich bleibt.» Dabei hob Trump auch hervor, dass die Schweiz bisher ein guter Verbündeter gewesen sei.

US-Präsident Trump hatte einen Zoll von 39 Prozent gegen die Schweiz verhängt.
US-Präsident Trump hatte einen Zoll von 39 Prozent gegen die Schweiz verhängt.
Mark Schiefelbein/AP/dpa

Auch das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) gab sich bedeckt. Man bestätige Bloomberg diesbezüglich «selbstverständlich nicht», sagte Departementssprecher Markus Spörndli am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Verhandlungen würden laufen, und währenddessen werde nicht kommentiert.

Mit Material von Keystone-sda.

