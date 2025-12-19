  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kritik an Overtourism-Kritik Schweiz-Tourismus-Chef rechnet mit neuem Rekordjahr bei Übernachtungen

SDA

19.12.2025 - 06:11

Beliebte Touristendestination Jungfraujoch. (Archivbild)
Beliebte Touristendestination Jungfraujoch. (Archivbild)
Bild: Keystone/Christian Beutler

Die Marketingorganisation Schweiz Tourismus rechnet für das Jahr 2025 mit einem Rekordjahr. Deren Chef Martin Nydegger weist die Kritik zurück, dass mit Werbevideos mit Prominenten wie Roger Federer Übertourismus angekurbelt werde.

Keystone-SDA

19.12.2025, 06:11

19.12.2025, 06:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Marketingorganisation Schweiz Tourismus rechnet für das Jahr 2025 mit einem Rekordjahr bei den Übernachtungen.
  • Erwartet wird ein Wachstum von ein bis zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagt Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger in einem Interview.
  • Nydegger wies in dem Gespräch die Kritik zurück, dass mit Kampagnen wie der mit Roger Federer der Übertourismus angekurbelt werde.
  • Schweiz Tourismus wolle keinen zusätzlichen Druck auf die Tourismus-Hotspots ausüben.
Mehr anzeigen

Erwartet wird ein Wachstum der Übernachtungen von ein bis zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger zu «Blick» sagte. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vorjahr um 2,6 Prozent auf 42,8 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik im Februar mitgeteilt hatte. Die Branche knackte damit den Logiernächte-Rekord des Jahres 2023 mit 41,8 Millionen Übernachtungen.

Ein Wachstum der Übernachtungen von ein bis zwei Prozent brauche die Branche, um alle Investitionen zu stemmen, sagte Nydegger in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Inwiefern dieses Wachstum auf Kampagnen der Marketingorganisation – etwa Werbevideos mit Prominenten wie Roger Federer – zurückzuführen ist, konnte Nydegger nicht beziffern. «Wir gehen intern davon aus, dass jeder sechste Gast auf unsere globale Vermarktung zurückzuführen ist», sagte er.

«Ratet mal, warum». Roger Federer mit Schauspiel-Star am Vierwaldstättersee gesichtet

«Ratet mal, warum»Roger Federer mit Schauspiel-Star am Vierwaldstättersee gesichtet

«Lächerliche» Gage für Prominente in Werbevideos

Nydegger wies im Gespräch mit «Blick» die Kritik zurück, dass mit solchen Kampagnen der Übertourismus angekurbelt werde. Schweiz Tourismus wolle keinen zusätzlichen Druck auf die Tourismus-Hotspots ausüben. «Mit Roger Federer und Halle Berry zielen wir auf weniger gut besuchte Regionen und wollen die Touristen vermehrt in die Herbstsaison lenken», sagte er. Nydeggers genereller Appell bei der Kritik am Übertourismus lautet: «Macht nicht aus ein paar wenigen Orten ein gesamtschweizerisches Phänomen.»

Der Direktor von Schweiz Tourismus betonte zudem, dass Federer mit der Kampagne persönlich nichts verdient habe. Die zur Hälfte durch öffentliche Gelder finanzierte Organisation bezahlte eigenen Angaben zufolge einen «moderaten Beitrag» an Federers Stiftung. Über die Höhe des Betrags – auch für andere Stars – sei Stillschweigen vereinbart worden. Wenn er den Betrag nennen dürfte, «würden Sie sich über den Tisch lehnen und mir die Hand schütteln, zu welch lächerlichem Betrag diese Berühmtheiten die Schweiz bewerben», sagte Nydegger zu «Blick».

Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus. (Archivbild)
Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus. (Archivbild)
Bild: Keystone/Raisa Durandi

Der Bundesrat will die Finanzhilfen für Schweiz Tourismus zur Bewerbung von Reisen kürzen. Der Ständerat hat dies am Donnerstag mit 22 zu 20 Stimmen gutgeheissen. Der Spareffekt über die Jahre 2027 bis 2029 beläuft sich auf insgesamt 34,1 Millionen Franken.

Nur wenige Schweizer Orte von Overtourism betroffen

Nur wenige Schweizer Orte von Overtourism betroffen

Höhere Preise, Littering, Verkehrsprobleme, knapper Wohnraum und Umweltverschmutzung können die Folgen von zu vielen Touristen sein. In einzelnen Regionen kann es Einheimischen da schon mal zu viel werden.

04.07.2024

Meistgelesen

Nebel um die Second Lady – ihre Beziehung zu Melania Trump und andere Mysterien
Volksmusik-Star Andreas Gabalier bereut seinen «einzigen Flop»
EU erzielt Kompromiss im Streit um Finanzhilfe für Kiew +++ Uniformierte Russen überqueren illegal Nato-Grenze
Hat sich der FCZ schon von Sportchef Malenovic getrennt?
Surf-Star entrinnt dem Tod: «Sebastian hat mir direkt vor den Felsen das Leben gerettet»

Mehr zum Thema

Kritik an Berg-Influencern. «Wenn nur ein Prozent das nachahmen, haben wir ein Problem»

Kritik an Berg-Influencern«Wenn nur ein Prozent das nachahmen, haben wir ein Problem»

Hohe Kosten. Deutsche wollen in den Winterferien in der Schweiz weniger ausgeben

Hohe KostenDeutsche wollen in den Winterferien in der Schweiz weniger ausgeben

Acht Orte sollst du 2026 meiden. Renommierter Reiseführer setzt Schweizer Traum-Destination auf Blacklist

Acht Orte sollst du 2026 meidenRenommierter Reiseführer setzt Schweizer Traum-Destination auf Blacklist