romolo Wenn man das liest kÃ¶nnte man meinen, wir wÃ¤re in der Sahara. Was machen andere LÃ¤nder, z.B. in Afrika, SÃ¼deuropa oder Asien. Die BevÃ¶lkerung von heute kann nicht mehr Sommer.

Fawafrok romolo Genauso ist es. Wir haben das am Stammtisch auch besprochen. Hatten wir frÃ¼her auch schon. In den sechziger Jahren sollen fast alle Badeanstalten in der Schweiz erst Ende November und im Dezember geschlossen haben, habe ich so gehÃ¶rt und hat mir auch einer gesagt. Und sowieso, diese Astrophysiker Chemiker oder Biologen und Geologen, verstehen die das Ã¼berhaupt, wissen die Ã¼berhaupt wie man etwas messen muss. Isotopen VerhÃ¤ltnisse die es seit der Industrialisierung vor 1850, 4,567 Milliarden Jahre so noch nie gab, da kommt sowieso keiner draus. Wir hatten noch schwierige FÃ¤cher, wie Turnen Basteln oder Malen.

Coleman Fawafrok Genau, hatten wir frÃ¼her auch schon. Mein Onkel durfte sein Auto nicht mehr waschen. Das war dann eine Katastrophe...

Bohnenstange Die ðŸ‡¨ðŸ‡­ ist es sich gewohnt grÃ¼n zu sein. In Zukunft werden wir uns im Sommer umgewÃ¶hnen mÃ¼ssen. An die neuen VerhÃ¤ltnisse anpassen, heisst die Losung! ðŸ¤·

Urszl Bohnenstange Das ist nicht die LÃ¶sung sondern nur ein Schlagwort. Wie geht das, "anpassen"?

Bohnenstange Urszl Frag die Italienerâ€¦ â˜ºï¸

signumsancti Urszl Wie "anpassen" geht? Vielleicht damit, sich Ã¼berlegt, mit dem was man hat das beste herauszuholen? Es gibt LÃ¤nder, welche schlimmer dran sind als Wir. Die kÃ¤mpfen jeden Tag und schaffen es. Wer sich aber fragt, wie man sich den anpassen soll, dem wurde wohl alles in den Schoss gelegt oder kenn der Grundsatz der Natur nicht.

Coleman Was heisst da "die neue NormalitÃ¤t"?

Letztes Jahr und auch die Jahre zuvor war es schÃ¶n grÃ¼n (hier mit einem leichten Filter auf dem Bild noch verstÃ¤rkt), dieses Jahr ist es wieder einmal trocken. Ein Jahr Trockenheit und schon haben wir eine neue NormalitÃ¤t??? Kommt mir ziemlich bescheuert vor.

Wie war das im April 2023? Schneearmer Winter, warmer, trockener MÃ¤rz/April und schon war wieder Weltuntergang angesagt. Das Schmelzwasser fehlt, die Poebene trocknet aus (Ã¼ber Jahre keine Landwirtschaft mehr mÃ¶glich), wenn der Sommer kommt wird die Schweiz in einer DÃ¼rre untergehen, das Grundwasser wird sich nie wieder erholen und die Seen sich nicht mehr auffÃ¼llen etc.

Dann hat es fast den ganzen Mai und Juni geregnet. Die Seen Ã¼berliefen, der Grundwasserpegel war wieder, wie frÃ¼her. Nur von den Weltuntergangspropheten kam kein Pieps mehr.

Kudovdski57 Macht die Augen auf, dann braucht ihr keine Bilder aus dem Weltraum.

Hanno Kudovdski57 Auch die Ohren aufmachen.

Grizzly Es ist wie die meisten schreiben, schon in frÃ¼heren Jahren trocken oder eben nass gewesen!

Wir sind in der Schweiz noch nicht zum tode verurteilt, aber in den Bergen kÃ¶nnte es bald fertig sein mit LandwirtschaftðŸ˜© fÃ¼r dieses Jahr.

Ich bin mir auch sicher, dass am Wetter manipuliert wirdâ—ï¸

Epidot Grizzly Ein Schwurbler mehr!

Fawafrok Grizzly Genau, alles ist manipuliert. Nicht nur das Wetter, auch alle Messungen. Die letzte amerikanische Raumfahrtmission, bei der Menschen den Mond umkreisten, die Mission Artemis 2 im April 2026 zeigte es klar, dass alle vorherigen Aufnahmen von der Erde, manipuliert waren. Die Erde ist keine Kugel wie immer behauptet wurde, sondern doch eine Scheibe und sie steht klar im Zentrum der Welt. Zudem gibt es Horoskope und die Sonne lauft um diese Scheibe, und nicht umgekehrt wie immer behauptet wurde.

Hanno Grizzly Am Wetter wird nicht manipuliert aber am Klima. Seit der industriellen Revolution. Darum heisst es Klimawandel.

Hanno Fawafrok Wohl nicht ernst gemeint. Sonst sofort Aluhut aufsetzen.

chrigiruh Hanno Richtig, wenn das mÃ¶glich wÃ¤re das Wetter zu regulieren, wÃ¤re alles noch wesentlich absurder und schlimmer!

BaddyTaesi01 Und was machen dann die Menschen wenn es wieder einmal richtig

Sommer wird?

Protosuppenkasper Keine Ãœberraschung leider. Die FÃ¼hrungriege der ErdÃ¶lindustrie wusste ab den 70er Jahren ganz genau, was passieren wÃ¼rde 50 Jahre spÃ¤ter. Hoffentlich wird diese endlich fÃ¼r die SchÃ¤den an Natur und Mensch verurteilt, und zwar in der betreffenden HÃ¶he.

Hanno Die Schweiz, das Wasserschloss von Europa wird bald eher ein WasserschlÃ¶sschen. Also Stammtischdrinker, eher mehr Wasser drinken als FeldschlÃ¶sschen, dann kann man wieder klarer denken

Rudolph Hanno Richtig, Wasser sparen ist sofort angesagt, die Brauereien brauchen das...

signumsancti Hanno Meine Idee wÃ¤re Schleusen an der Grenze zu errichten. Das Wasser wird kostbar und kostbarer. Es ist zwar ein Naturprodukt, wird aber als Dienstleistung aufarbeitet. Deswegen zahlen wir Schweizer fÃ¼r das Wasser. Warum den nicht auch unsere lieben NachbarlÃ¤nder?

Die haben nÃ¤mlich mehr Wasser als wir (die meisten jedenfalls). Mit etwas Innovation kÃ¶nnten sie Meerwasser zu Trinkwasser umwandeln, statt unser Bergwasser zu schlÃ¼rfen. ðŸ˜‰

ChrisTheBike â€¦und in der Innerschweiz und Oberland regnet es regelmÃ¤ÃŸig ðŸ¤·ðŸ¼

Hanno ChrisTheBike GenÃ¼gt das?

ChrisTheBike Hanno â€¦da schonðŸ¤·ðŸ¼

Vieviedat12S Rapperswil- Jona ist das Klima vÃ¶llig egal. Da gibt es am Samstag ein grosses Feuerwerk. SÃ¼deuropa brennt,viele KÃ¼he fressen schon jetzt das Futter fÃ¼r den Winter, geben kaum noch Milch, die Fische in den BÃ¤chen verenden, die Seepegel sinken und sinken, Rheinschifffahrt kann kaum noch waren Transportieren, Stauseen sind fast leer und die haben keine andere Gedanken, als ums verrecken ein Feuerwerk durchzustieren???

In was fÃ¼r einer Welt leben wir???

Dann wÃ¼nsche ich allen weiterhin eine extrem trockene und heisse Zeit.

Zieht Euch kalt an, es ist warm draussen!

signumsancti Es ist wirklich langandauernd trocken. VÃ¶llig gleicher Stimmung. Heute habe ich sogar einem armen Vogel (es war ein Amselweibchen) geholfen. Dieser hatte zu warm. Ich habe es mit viel liebe und Achtsamkeit in einem nahe gelegen Bach (sehr kleiner Bach; ohne Fische) zum abkÃ¼hlen verholfen.

Um das mit Satelliten Bilder ersichtlich zu machen finde ich allerdings fragwÃ¼rdig. Die meisten richtig gelbbraune Flecken sind Kulturfelder. Nichts gegen die Landwirtschaft, weil die mÃ¼ssen ihre Arbeit trotzdem tun und es ist wirklich auch fÃ¼r die momentan nicht lustig. Jedoch sind die Felder durch die Bearbeitung gestresst. Das ist wie beim Rasen mÃ¤hen. Dadurch werden die viel schneller Gelb.

Das BÃ¤ume Ã„ste und BlÃ¤tter verlieren, BÃ¤che und Seen der Pegel sinkt; dafÃ¼r brauche ich keine Satelliten Bilder. Das Ausmass mit den eigene Augen zu sehen und zu erleben, dass ist das was die momentane Situation beeindruckt und beÃ¤ngstigt. - und es geht noch weiter! und es wird noch heisser und trockener!