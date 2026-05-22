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Vereinbarung in Rabat Schweiz will Rückführungen nach Marokko beschleunigen

SDA

22.5.2026 - 22:52

Bundesrat Beat Jans steht beim Thema Rückführungen unter Druck.
Bundesrat Beat Jans steht beim Thema Rückführungen unter Druck.
sda (Archivbild)

Ein neues Abkommen zwischen der Schweiz und Marokko soll dafür sorgen, dass abgewiesene Asylsuchende schneller ausgeschafft werden können.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

22.05.2026, 22:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz und Marokko haben eine Vereinbarung getroffen, um Rückführungen abgewiesener Asylsuchender zu beschleunigen.
  • Künftig soll die Identifikation von abgewiesenen Asylsuchenden nur noch maximal 30 Tage dauern. Bislang waren es im Schnitt über 150 Tage.
  • Auch Ersatzreisedokumente sollen deutlich schneller ausgestellt werden.
  • Die Vereinbarung muss noch durch den Bundesrat.
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Die Schweiz und Marokko wollen künftig Personen mit unbefugtem Aufenthalt besser in ihre Heimatländer zurückführen können. Vertreter der beiden Länder haben am Freitag in der marokkanischen Hauptstadt Rabat eine entsprechende Vereinbarung verabschiedet.

Die Übereinkunft sieht ein beschleunigtes Verfahren vor im Bereich der Identifizierung und Rückführung dieser Personen, wie das Schweizer Staatssekretariat für Migration (SEM) am gleichen Tag mitteilte.

Die Vereinbarung wurde von Vincenzo Mascioli, Schweizer Staatssekretär für Migration, und Khalid Zerouali, Direktor für Migration und Grenzüberwachung Marokkos, abgeschlossen.

SEM-Mediensprecher Daniel Bach bestätigte auf Anfrage eine Aussage von blick.ch, gemäss welcher die Identifikation von abgewiesenen Asylsuchenden bisher im Schnitt über 150 Tage dauerte. Künftig sollen es nur noch maximal 30 Tage sein. Auch Ersatzreisedokumente sollen deutlich schneller ausgestellt werden.

Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung folgt laut Bach später und muss noch durch den Bundesrat.

Laut dem neusten SEM-Communiqué vereinbarten Mascioli und Zerouali auch, die polizeiliche Zusammenarbeit zu verstärken, insbesondere durch gezielte Initiativen bei der Ausbildung und durch den Austausch von Fachwissen.

Bundeshaus-Ticker. SVP bestellt Jans erneut zu Asyldebatte ein, dieser kontert scharf

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Bundesrat steht unter Druck

Bereits Mitte April hatten Bundesrat Ignazio Cassis und dessen marokkanischer Amtskollege Nasser Bourita in Bern anlässlich eines Besuchs Bouritas schwerpunktmässig über Migration gesprochen.

Schon damals hiess es, Bern und Rabat hätten Gespräche aufgenommen, um Rückübernahmeverfahren zu verbessern und die konsularische Zusammenarbeit zu verstärken.

Der Bundesrat steht politisch unter Druck, konsequenter abzuschieben – vor allem die SVP bringt das Thema im Parlament immer wieder auf die Tagesordnung

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