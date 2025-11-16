Justizminister Beat Jans besucht Ägypten. Bild: sda

Die Schweiz will Ägypten künftig stärker als Aufnahmeland von Migrantinnen und Migranten unterstützen. Bundesrat Beat Jans hat deshalb zwei entsprechende Abkommen unterzeichnet.

Ein Abkommen soll gemäss einer Medienmitteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) vom Sonntag die Zusammenarbeit der beiden Länder bei der legalen Migration, der Bekämpfung des Menschenhandels, der Rückübernahme und freiwilligen Rückkehr sowie die Unterstützung Ägyptens als Aufnahmeland verstärken.

Ein weiteres Abkommen ermögliche eine visumsfreie Einreise für Diplomatinnen und Diplomaten nach Ägypten. Das nordafrikanische Land habe eine strategisch wichtige Rolle als Transit- und Zielland für Migrantinnen, schreibt das EJPD weiter. Die Schweiz habe deshalb ein grosses Interesse daran, die bilateralen Migrationsbeziehungen zu verstärken.

Neue Phase der Zusammenarbeit

Justizminister Beat Jans bezeichnete die Kooperation in Kairo als «eine neue Phase der engen bilateralen Zusammenarbeit». Enger wollen Jans und das EJPD mit Ägypten auch bei der Bekämpfung der Ursachen irregulärer Migration zusammenarbeiten, wie es weiter hiess. Von Seiten Ägyptens unterzeichnete Aussenminister Badr Abdelatty die beiden Abkommen.

Beat Jans besuchte während der drei Tage in Ägypten verschiedene Migrationsprojekte und Projektpartner. Unter anderen liess er sich das Registrierungszentrum des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Kairo zeigen.

Auch die EU will engere Zusammenarbeit

Ägypten beherbergt nach Angaben der Vereinten Nationen derzeit mehr als eine Million Flüchtlinge aus Krisenländern, die teilweise versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Zudem kommen in Europa auch immer wieder Ägypter an, die ihre Heimat auf der Suche nach einer besseren wirtschaftlichen Perspektive verlassen.

Mit diesem Hintergrund plant auch die EU eine engere Zusammenarbeit mit Ägypten. Ende Oktober präsentierte die EU ein entsprechendes Programm mit Investitionszusagen. 75 Millionen Euro sollen etwa der Gesundheits- und Wasserversorgung sowie den sozialen Sicherungssystemen des Landes zugutekommen.