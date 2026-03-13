Wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) gegenüber CH Media bestätigte, geschah dies aus «verfahrenstechnischen Gründen». Die Anträge hätten umfangreiche Abklärungen erfordert und konnten innerhalb der vorgegebenen Fristen nicht bewilligt werden.
Der Entscheid fällt in eine Phase, in der der Bundesrat noch prüft, wie der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran rechtlich einzuordnen ist.
Bundesrat prüft Neutralitätsrecht
Bundespräsident Guy Parmelin erklärte im Nationalrat, dass noch offen sei, ob der Konflikt als Krieg im Sinne des Neutralitätsrechts gelte. Dafür müssten bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Staaten eine bestimmte Dauer und Intensität erreichen.
Kommt der Bundesrat zu diesem Schluss, hätte dies klare Konsequenzen für die Schweiz als neutrales Land. Militärische Überflüge von Staaten, die direkt an den Kampfhandlungen beteiligt sind, müssten dann grundsätzlich untersagt werden. Auch Rüstungsexporte in kriegsführende Länder wären nicht mehr zulässig.
Genehmigung für militärische Überflüge nötig
Ausländische Staaten benötigen für militärische Flüge durch den Schweizer Luftraum eine sogenannte «diplomatic clearance».
Diese Gesuche werden vom Bundesamt für Zivilluftfahrt gemeinsam mit der Direktion für Völkerrecht im Aussendepartement sowie der Schweizer Luftwaffe geprüft.
Nach Angaben des BAZL ist seit Beginn der jüngsten Eskalation im Nahen Osten noch kein solches Gesuch beim Bundesrat eingegangen.
