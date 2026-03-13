  1. Privatkunden
Im Nahost-Konflikt Schweiz verweigert US-Militär Überflug

Sven Ziegler

13.3.2026

Das US-Militär durfte den Schweizer Luftraum nicht überfliegen. (Symbolbild)
Das US-Militär durfte den Schweizer Luftraum nicht überfliegen. (Symbolbild)
Boris Roessler/dpa

Die Schweiz hat zwei Überfluggesuche des US-Militärs abgelehnt. Der Bundesrat prüft weiterhin, ob der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran als Krieg im neutralitätsrechtlichen Sinn gilt.

Sven Ziegler

13.03.2026, 11:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz hat zwei Überfluggesuche des US-Militärs abgelehnt.
  • Der Bundesrat hat noch nicht entschieden, ob der Nahostkonflikt als Krieg im Sinne des Neutralitätsrechts gilt.
  • Militärische Überflüge kriegsführender Staaten könnten bei einer solchen Einstufung grundsätzlich verboten werden.
Mehr anzeigen

Die Schweiz hat dem US-Militär Überflüge durch den Schweizer Luftraum verweigert. Zwei entsprechende Gesuche wurden seit Beginn der Eskalation im Nahen Osten am 28. Februar abgelehnt.

Wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) gegenüber CH Media bestätigte, geschah dies aus «verfahrenstechnischen Gründen». Die Anträge hätten umfangreiche Abklärungen erfordert und konnten innerhalb der vorgegebenen Fristen nicht bewilligt werden.

Der Entscheid fällt in eine Phase, in der der Bundesrat noch prüft, wie der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran rechtlich einzuordnen ist.

Bundesrat prüft Neutralitätsrecht

Bundespräsident Guy Parmelin erklärte im Nationalrat, dass noch offen sei, ob der Konflikt als Krieg im Sinne des Neutralitätsrechts gelte. Dafür müssten bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Staaten eine bestimmte Dauer und Intensität erreichen.

Ex-Berater geht auf Trump los. «Am Dienstag wird das Regime fallen», sagt Maybrit Illners Experte

Ex-Berater geht auf Trump los«Am Dienstag wird das Regime fallen», sagt Maybrit Illners Experte

Kommt der Bundesrat zu diesem Schluss, hätte dies klare Konsequenzen für die Schweiz als neutrales Land. Militärische Überflüge von Staaten, die direkt an den Kampfhandlungen beteiligt sind, müssten dann grundsätzlich untersagt werden. Auch Rüstungsexporte in kriegsführende Länder wären nicht mehr zulässig.

Genehmigung für militärische Überflüge nötig

Ausländische Staaten benötigen für militärische Flüge durch den Schweizer Luftraum eine sogenannte «diplomatic clearance».

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Diese Gesuche werden vom Bundesamt für Zivilluftfahrt gemeinsam mit der Direktion für Völkerrecht im Aussendepartement sowie der Schweizer Luftwaffe geprüft.

Gesuche mit grosser politischer Tragweite – etwa zur Unterstützung von militärischen Operationen – werden dem Bundesrat zur Entscheidung vorgelegt.

Nach Angaben des BAZL ist seit Beginn der jüngsten Eskalation im Nahen Osten noch kein solches Gesuch beim Bundesrat eingegangen.

Iranische Drohne trifft Gebäude in Dubai

Iranische Drohne trifft Gebäude in Dubai

Die Luftabwehr der Vereinigten Arabischen Emirate hat am Freitag erneut iranische Drohnen abgefangen. Herabfallende Trümmer trafen dabei ein Gebäude im Zentrum Dubais. Laut Behörden gab es keine Verletzten.

13.03.2026

