Die Schweiz hat zwei Überfluggesuche des US-Militärs abgelehnt. Der Bundesrat prüft weiterhin, ob der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran als Krieg im neutralitätsrechtlichen Sinn gilt.

Die Schweiz hat zwei Überfluggesuche des US-Militärs abgelehnt.

Der Bundesrat hat noch nicht entschieden, ob der Nahostkonflikt als Krieg im Sinne des Neutralitätsrechts gilt.

Militärische Überflüge kriegsführender Staaten könnten bei einer solchen Einstufung grundsätzlich verboten werden. Mehr anzeigen

Die Schweiz hat dem US-Militär Überflüge durch den Schweizer Luftraum verweigert. Zwei entsprechende Gesuche wurden seit Beginn der Eskalation im Nahen Osten am 28. Februar abgelehnt.

Wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) gegenüber CH Media bestätigte, geschah dies aus «verfahrenstechnischen Gründen». Die Anträge hätten umfangreiche Abklärungen erfordert und konnten innerhalb der vorgegebenen Fristen nicht bewilligt werden.

Der Entscheid fällt in eine Phase, in der der Bundesrat noch prüft, wie der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran rechtlich einzuordnen ist.

Bundesrat prüft Neutralitätsrecht

Bundespräsident Guy Parmelin erklärte im Nationalrat, dass noch offen sei, ob der Konflikt als Krieg im Sinne des Neutralitätsrechts gelte. Dafür müssten bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Staaten eine bestimmte Dauer und Intensität erreichen.

Kommt der Bundesrat zu diesem Schluss, hätte dies klare Konsequenzen für die Schweiz als neutrales Land. Militärische Überflüge von Staaten, die direkt an den Kampfhandlungen beteiligt sind, müssten dann grundsätzlich untersagt werden. Auch Rüstungsexporte in kriegsführende Länder wären nicht mehr zulässig.

Genehmigung für militärische Überflüge nötig

Ausländische Staaten benötigen für militärische Flüge durch den Schweizer Luftraum eine sogenannte «diplomatic clearance».

Diese Gesuche werden vom Bundesamt für Zivilluftfahrt gemeinsam mit der Direktion für Völkerrecht im Aussendepartement sowie der Schweizer Luftwaffe geprüft.

Gesuche mit grosser politischer Tragweite – etwa zur Unterstützung von militärischen Operationen – werden dem Bundesrat zur Entscheidung vorgelegt.

Nach Angaben des BAZL ist seit Beginn der jüngsten Eskalation im Nahen Osten noch kein solches Gesuch beim Bundesrat eingegangen.