Die SVP ist im Umfragehoch und kratzt an der 30-Prozent-Marke – so stark war sie noch nie. Für die FDP dagegen wird es eng: Die Mitte könnte ihr den Platz im Bundesrat streitig machen.

Zur Halbzeit der Legislatur legt die SVP in den Umfragen zu und erreicht mit 29,8 Prozent einen neuen Rekordwert.

FDP und SP verlieren, während die Mitte die Freisinnigen als drittstärkste Kraft überholen könnte – mit Folgen für die Zusammensetzung des Bundesrats.

Im Parlament profitieren bürgerliche Anliegen, doch Volksabstimmungen wie jene zur 13. AHV-Rente zeigen, dass sich die Bevölkerung nicht immer vom Bundeshaus vertreten fühlt.

Wenn das Schweizer Stimmvolk an die Urne gerufen wird, dann wählt es das Parlament jeweils für vier Jahre. Zuletzt geschah das Ende 2023. Seither ist nach der Herbstsession im Bundeshaus Halbzeit im eidgenössischen Parlament. Die Redaktionen von Tamedia und SRF nahmen dies zum Anlass für ein Zwischenfazit: Wer hat in den ersten beiden Jahren am meisten profitiert?

Das Zwischenfazit: Am meisten profitiert die SVP. Sie liegt in einer neuen Umfrage von Tamedia bei 29,8 Prozent – so hoch wie nie. Ihr bisheriger Rekord stammt aus dem Jahr 2015 (29,4 Prozent). Nach dem Dämpfer von 2019 (25,6 Prozent) zog die Volkspartei 2023 wieder an (27,9 Prozent) – und könnte jetzt erneut zulegen.

Alle anderen Parteien verlieren, am stärksten die FDP. Nur die SVP legt zu. Zwar liegt der Zuwachs knapp im Fehlerbereich, doch Umfrageleiter Lucas Leemann spricht im Artikel beim «Tages-Anzeiger» von einer «klaren Tendenz nach oben».

Mitte-Partei knapp vor der FDP

Spannend wird das Rennen zwischen Mitte und FDP. Laut Daten könnte die Mitte die Freisinnigen überholen und zur drittstärksten Kraft werden. Das hätte Folgen für die Bundesratswahlen: Traditionell stellen die drei grössten Parteien je zwei Sitze. Rutscht die FDP ab, müsste sie wohl einen Bundesrat an die Mitte abgeben.

Der Grund für den SVP-Erfolg? Ihre klare Linie bei Migration und Europa. Bei diesen Themen trauen die Befragten ihr die meiste Kompetenz zu. Und genau diese Fragen beschäftigen die Menschen neben den hohen Gesundheitskosten am stärksten. In Sachen Krankenkassenpunkten punkten allerdings Mitte und SP.

SVP erfolgreicher im Parlament

Auch im Parlament zeigt sich die Verschiebung, wie SRF gestützt auf Daten von Smartmonitor berichtet. Die SVP gewinnt heute häufiger als in der letzten Legislatur – ihre Erfolgsquote liegt bei 55 bis 60 Prozent.

Das ist zwar weniger als bei Mitte (über 90 Prozent) oder FDP (rund 85 Prozent), aber mehr als bei Links-Grün. Die Mehrheitsverhältnisse spielen den Bürgerlichen in die Hände: Strengere Migrationspolitik hat es leichter, klimapolitische Vorstösse schwerer.

Doch nicht immer deckt sich die Arbeit im Bundeshaus mit den Sorgen der Bevölkerung. Die Abstimmung über die 13. AHV-Rente zeigte zuletzt, dass das Volk auch anders entscheiden kann.

