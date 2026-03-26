Schnee März Ostschweiz Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen. Bild: blue News Leserreporter Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten. Bild: blue News Leserreporter Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ... Bild: blue News Leserreporterin ... Zullwil SO, ... Bild: blue News Leserreporter ... Adelboden BE, ... Bild: blue News Leserreporter ... Gsteigwiler BE, ... Bild: blue News Leserreporterin ... Innertkirchen BE, ... Bild: blue News Leserreporterin und Hofstetten bei Brienz BE. Bild: blue News Leserreporter In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus. Bild: BRK News Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut. Bild: BRK News Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz. Bild: BRK News Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht. Bild: BRK News Schnee März Ostschweiz Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen. Bild: blue News Leserreporter Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten. Bild: blue News Leserreporter Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ... Bild: blue News Leserreporterin ... Zullwil SO, ... Bild: blue News Leserreporter ... Adelboden BE, ... Bild: blue News Leserreporter ... Gsteigwiler BE, ... Bild: blue News Leserreporterin ... Innertkirchen BE, ... Bild: blue News Leserreporterin und Hofstetten bei Brienz BE. Bild: blue News Leserreporter In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus. Bild: BRK News Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut. Bild: BRK News Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz. Bild: BRK News Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht. Bild: BRK News

Der Frühling macht Pause: In der Schweiz wird es wieder winterlich kalt, mit Schnee bis ins Flachland. Erst am Wochenende zeigt sich die Sonne wieder zaghaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz kehrt der Winter kurzzeitig zurück und bringt Schnee bis ins Flachland.

Am Donnerstag dominieren Wolken, Regen, Graupel und Schneeschauer das Wetter.

Eine nachhaltige Wetterbesserung ist frühestens Mitte nächster Woche in Sicht. Mehr anzeigen

Wer bereits auf milde Temperaturen und sonnige Tage gehofft hatte, wird derzeit enttäuscht. In der Schweiz hat sich die Wetterlage wieder abgekühlt, vielerorts liegen die Werte nur knapp über dem Gefrierpunkt.

Der Donnerstag zeigt sich entsprechend trüb. Dichte Wolken prägen das Bild, dazu kommen immer wieder Niederschläge in unterschiedlicher Form. Neben Regen treten auch Graupel und Schneeschauer auf. Besonders entlang des Alpennordhangs ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee erhöht, wie Meteonews am Donnerstag schreibt. Doch auch in tieferen Lagen wurden bereits Flocken beobachtet, etwa in Zürich und Bern.

Etwas freundlicher präsentiert sich die Lage im Süden des Landes. Dort sorgt Nordföhn für zeitweise sonnige Abschnitte, während die Temperaturen mit rund 12 bis 13 Grad deutlich höher liegen als im übrigen Land.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. Für Freitag erwarten die Meteorologen eine Mischung aus Sonne und Wolken, wobei sich die Aufhellungen nur zögerlich durchsetzen. Am Samstag dürfte sich die Sonne etwas häufiger zeigen, auch wenn es weiterhin kühl bleibt.

Am Sonntag verschlechtert sich die Situation erneut. In grossen Teilen der Schweiz sind wieder Niederschläge angekündigt, teilweise auch in fester Form. Gleichzeitig bleibt die Sonnenscheindauer stark eingeschränkt. Nur vereinzelt sind freundlichere Abschnitte möglich, etwa im Süden oder im Nordwesten.

Zu Beginn der neuen Woche setzt sich das eher graue Wetter fort. Die Temperaturen steigen zwar leicht an, eine nachhaltige Wetterberuhigung ist jedoch erst gegen Mitte oder Ende der Woche in Sicht.