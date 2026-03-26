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Das sind die Aussichten Das Wetter spielt verrückt – auch am Wochenende?

Sven Ziegler

26.3.2026

Schnee März Ostschweiz
Schnee März Ostschweiz. Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.

Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.

Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...

Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. ... Zullwil SO, ...

... Zullwil SO, ...

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. ... Adelboden BE, ...

... Adelboden BE, ...

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. ... Gsteigwiler BE, ...

... Gsteigwiler BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. ... Innertkirchen BE, ...

... Innertkirchen BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. und Hofstetten bei Brienz BE.

und Hofstetten bei Brienz BE.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.

In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.

Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.

Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.

Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz
Schnee März Ostschweiz. Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.

Oberhalb Luchsingen (Gemeinde Glarus Süd) ist bereits viel Schnee gefallen.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.

Verschneite japanische Zierkirschenblüten in einem Glarner Garten.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...

Gleiches gilt auch für die Gemeinden Ringgenberg BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. ... Zullwil SO, ...

... Zullwil SO, ...

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. ... Adelboden BE, ...

... Adelboden BE, ...

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. ... Gsteigwiler BE, ...

... Gsteigwiler BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. ... Innertkirchen BE, ...

... Innertkirchen BE, ...

Bild: blue News Leserreporterin

Schnee März Ostschweiz. und Hofstetten bei Brienz BE.

und Hofstetten bei Brienz BE.

Bild: blue News Leserreporter

Schnee März Ostschweiz. In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.

In Ricken SG führte der Schneefall zu Staus.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.

Diese Blumen haben sich wohl eher auf frühlingshaftere Bedingungen gefreut.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.

Auch Schneepflüge sind in Ricken SG im Einsatz.

Bild: BRK News

Schnee März Ostschweiz. Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.

Die Schweiz wird derzeit von einer Kaltfront heimgesucht.

Bild: BRK News

Der Frühling macht Pause: In der Schweiz wird es wieder winterlich kalt, mit Schnee bis ins Flachland. Erst am Wochenende zeigt sich die Sonne wieder zaghaft.

Sven Ziegler

26.03.2026, 10:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz kehrt der Winter kurzzeitig zurück und bringt Schnee bis ins Flachland.
  • Am Donnerstag dominieren Wolken, Regen, Graupel und Schneeschauer das Wetter.
  • Eine nachhaltige Wetterbesserung ist frühestens Mitte nächster Woche in Sicht.
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Wer bereits auf milde Temperaturen und sonnige Tage gehofft hatte, wird derzeit enttäuscht. In der Schweiz hat sich die Wetterlage wieder abgekühlt, vielerorts liegen die Werte nur knapp über dem Gefrierpunkt.

Der Donnerstag zeigt sich entsprechend trüb. Dichte Wolken prägen das Bild, dazu kommen immer wieder Niederschläge in unterschiedlicher Form. Neben Regen treten auch Graupel und Schneeschauer auf. Besonders entlang des Alpennordhangs ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee erhöht, wie Meteonews am Donnerstag schreibt. Doch auch in tieferen Lagen wurden bereits Flocken beobachtet, etwa in Zürich und Bern.

Etwas freundlicher präsentiert sich die Lage im Süden des Landes. Dort sorgt Nordföhn für zeitweise sonnige Abschnitte, während die Temperaturen mit rund 12 bis 13 Grad deutlich höher liegen als im übrigen Land.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. Für Freitag erwarten die Meteorologen eine Mischung aus Sonne und Wolken, wobei sich die Aufhellungen nur zögerlich durchsetzen. Am Samstag dürfte sich die Sonne etwas häufiger zeigen, auch wenn es weiterhin kühl bleibt.

Wetter-Ticker. Bilder zeigen heftigen Schneefall im Flachland +++ Hier warnt der Bund jetzt

Wetter-TickerBilder zeigen heftigen Schneefall im Flachland +++ Hier warnt der Bund jetzt

Am Sonntag verschlechtert sich die Situation erneut. In grossen Teilen der Schweiz sind wieder Niederschläge angekündigt, teilweise auch in fester Form. Gleichzeitig bleibt die Sonnenscheindauer stark eingeschränkt. Nur vereinzelt sind freundlichere Abschnitte möglich, etwa im Süden oder im Nordwesten.

Zu Beginn der neuen Woche setzt sich das eher graue Wetter fort. Die Temperaturen steigen zwar leicht an, eine nachhaltige Wetterberuhigung ist jedoch erst gegen Mitte oder Ende der Woche in Sicht.

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