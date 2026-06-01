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Verunsicherung an Schule Schweizer (31) festgenommen – Kinder in Aargauer Dörfern angesprochen

Petar Marjanović

1.6.2026

Die Aargauer Polizei hat einen 31-jährigen Schweizer festgenommen.
Die Aargauer Polizei hat einen 31-jährigen Schweizer festgenommen.
KEYSTONE

In Hunzenschwil sorgten Meldungen über einen Mann, der Kinder angesprochen haben soll, für grosse Verunsicherung. Nun hat die Kantonspolizei Aargau einen 31-jährigen Schweizer festgenommen.

Petar Marjanović

01.06.2026, 09:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Mutter meldete der Polizei, dass ihre Tochter auf dem Schulweg von einem Erwachsenen angesprochen worden sei.
  • Danach gingen weitere ähnliche Meldungen aus Hunzenschwil ein.
  • Nach einem weiteren Hinweis aus Oberentfelden nahm die Polizei einen 31-jährigen Schweizer fest.
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In Hunzenschwil AG haben Berichte über einen unbekannten Mann, der Kinder angesprochen haben soll, vorletzte Woche für Unruhe gesorgt. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, meldete sich zunächst eine besorgte Mutter: Ihre Tochter sei auf dem Heimweg von der Schule von einem erwachsenen Mann angesprochen worden.

Kurz darauf gingen bei der Polizei weitere ähnlich klingende Meldungen aus Hunzenschwil ein. Die Schilderungen verbreiteten sich rasch an der Schule und sorgten laut Polizei im Dorf für erhebliche Verunsicherung. Die Kantonspolizei verstärkte deshalb ihre Präsenz in der Umgebung.

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben aufgrund der Aussagen der Kinder früh Ermittlungs- und Fahndungsmassnahmen ein. Zunächst blieb aber offen, wer der unbekannte Mann war. Am Donnerstagnachmittag, 28. Mai, folgte dann eine weitere Meldung aus Oberentfelden, die laut Polizei auf einen Zusammenhang mit den Vorfällen in Hunzenschwil hindeutete.

Bei der anschliessenden Fahndung nahm die Polizei einen mutmasslichen Täter fest, als dieser mit einem Auto wegfahren wollte. Es handelt sich um einen 31-jährigen Schweizer. Er steht laut Kantonspolizei unter dringendem Tatverdacht und befindet sich in Haft.

Unklar sind derzeit die genauen Umstände und das Motiv. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau führt eine Strafuntersuchung, die Kantonspolizei Aargau ermittelt weiter.

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