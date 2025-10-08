Schweizer (34) bedroht eigene Familie – Grosseinsatz der Polizei in Oetwil am See Ein psychisch auffälliger Mann hat am Dienstagabend in Oetwil am See einen grossangelegten Polizeieinsatz ausgelöst. 08.10.2025

Ein Grosseinsatz der Polizei hat am Dienstagabend Oetwil am See ZH in Atem gehalten. Kurz nach 19 Uhr alarmierten Anwohner*innen die Einsatzkräfte: Ein 34-jähriger Mann soll in einer Wohnung seine Familie bedroht haben.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Zürich sowie lokaler Polizeikorps rückten aus, das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt und der Verkehr durch die Feuerwehr umgeleitet. Die Kantonspolizei bestätigte den Vorfall.

Weil die Lage zunächst unübersichtlich war, rückte auch die Sondereinheit Diamant zusammen mit einer Verhandlungsgruppe an. Die betroffenen Familienmitglieder konnten die Wohnung unverletzt verlassen, während die Polizei versuchte, den psychisch auffälligen Mann zur Aufgabe zu bewegen. Anwohner*innen beobachteten den Einsatz aus sicherer Distanz – Gerüchte über eine mögliche Geiselnahme machten rasch die Runde.

Gegen 21.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Mann schliesslich überwältigen und festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Der 34-Jährige wurde zur Befragung und medizinischen Untersuchung in Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Bedrohung laufen.