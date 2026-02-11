Der Schweizer wurde in Wataru verhaftet.

Ein 85-jähriger Schweizer ist an der kenianischen Küste festgenommen worden. Die Polizei traf ihn gemeinsam mit einer 15-Jährigen in einer Villa in Watamu an. Das Mädchen war seit Anfang Februar als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen laufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 85-jähriger Schweizer wurde in Watamu an der kenianischen Küste festgenommen, nachdem er mit einer vermissten 15-Jährigen in einer Villa entdeckt worden war.

Die Eltern hatten das Mädchen am 1. Februar 2026 als vermisst gemeldet, woraufhin die Polizei Ermittlungen einleitete.

Die Jugendliche wurde ins Spital gebracht, der Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Mehr anzeigen

In Kenia ist am Mittwoch ein 85-jähriger Mann verhaftet worden. Der Zugriff erfolgte am Mittwoch in Watamu an der Südostküste. Wie die zuständige kenianische Kriminalpolizei auf der Plattform X mitteilte, sei der Schweizer gemeinsam mit einer minderjährigen Jugendlichen in einer Villa aufgefunden worden.

Demnach hatten die Eltern des Mädchens ihre 15-jährige Tochter am 1. Februar 2026 als vermisst gemeldet. Trotz intensiver Suche blieb sie zunächst unauffindbar.

Erst ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler auf die Spur. Anwohner hätten gemeldet, dass ein ausländischer Mann mit einer Jugendlichen in einer Villa gesehen worden sei. Daraufhin rückte die Polizei aus.

Jugendliche ins Spital gebracht

In der Residenz trafen die Einsatzkräfte laut Polizeiangaben den 85-jährigen Schweizer gemeinsam mit der Minderjährigen an. Der Mann sei umgehend festgenommen worden. Das Mädchen wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Spital gebracht.

Die Behörden gehen derzeit dem Verdacht nach, dass es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein könnte. Weitere Details zu den Vorwürfen oder zum Gesundheitszustand der Jugendlichen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Der Schweizer soll nach Angaben der Ermittlungsbehörden einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob und wann Anklage erhoben wird, ist derzeit offen.

Die Ermittlungen dauern an. Für den 85-Jährigen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.