  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit 15-Jähriger in Villa entdeckt Schweizer (85) in Kenia festgenommen 

Sven Ziegler

11.2.2026

Der Schweizer wurde in Wataru verhaftet.
Der Schweizer wurde in Wataru verhaftet.

Ein 85-jähriger Schweizer ist an der kenianischen Küste festgenommen worden. Die Polizei traf ihn gemeinsam mit einer 15-Jährigen in einer Villa in Watamu an. Das Mädchen war seit Anfang Februar als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen laufen.

Sven Ziegler

11.02.2026, 16:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 85-jähriger Schweizer wurde in Watamu an der kenianischen Küste festgenommen, nachdem er mit einer vermissten 15-Jährigen in einer Villa entdeckt worden war.
  • Die Eltern hatten das Mädchen am 1. Februar 2026 als vermisst gemeldet, woraufhin die Polizei Ermittlungen einleitete.
  • Die Jugendliche wurde ins Spital gebracht, der Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden.
Mehr anzeigen

In Kenia ist am Mittwoch ein 85-jähriger Mann verhaftet worden. Der Zugriff erfolgte am Mittwoch in Watamu an der Südostküste. Wie die zuständige kenianische Kriminalpolizei auf der Plattform X mitteilte, sei der Schweizer gemeinsam mit einer minderjährigen Jugendlichen in einer Villa aufgefunden worden.

Demnach hatten die Eltern des Mädchens ihre 15-jährige Tochter am 1. Februar 2026 als vermisst gemeldet. Trotz intensiver Suche blieb sie zunächst unauffindbar.

Erst ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler auf die Spur. Anwohner hätten gemeldet, dass ein ausländischer Mann mit einer Jugendlichen in einer Villa gesehen worden sei. Daraufhin rückte die Polizei aus.

Jugendliche ins Spital gebracht

In der Residenz trafen die Einsatzkräfte laut Polizeiangaben den 85-jährigen Schweizer gemeinsam mit der Minderjährigen an. Der Mann sei umgehend festgenommen worden. Das Mädchen wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Spital gebracht.

Die Behörden gehen derzeit dem Verdacht nach, dass es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein könnte. Weitere Details zu den Vorwürfen oder zum Gesundheitszustand der Jugendlichen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Der Schweizer soll nach Angaben der Ermittlungsbehörden einem Haftrichter vorgeführt werden. Ob und wann Anklage erhoben wird, ist derzeit offen.

Die Ermittlungen dauern an. Für den 85-Jährigen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Mehr News

USA unter Donald Trump. US-Behörden schliessen plötzlich Luftraum über Millionenstadt

USA unter Donald TrumpUS-Behörden schliessen plötzlich Luftraum über Millionenstadt

Frankreich. Verteidigung will Freispruch für Rechtspopulistin Le Pen

FrankreichVerteidigung will Freispruch für Rechtspopulistin Le Pen

Epstein-Anhörung in Washington. So wird Justizministerin Pam Bondi zur Gefahr für Donald Trump

Epstein-Anhörung in WashingtonSo wird Justizministerin Pam Bondi zur Gefahr für Donald Trump

Meistgelesen

Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
So wird Justizministerin Pam Bondi zur Gefahr für Donald Trump
Zürcher Stadtratsrennen wird schmutzig – jetzt fliegen die Fetzen
Die Zahlen zur historischen Olympia-Premiere von Franjo von Allmen
Von Grünigen adelt von Allmen und spendet Odermatt Trost