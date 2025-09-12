  1. Privatkunden
XXL-Übungsgelände So gross wie ein Kanton – Bundesrat plant gigantischen Armee-Trainingsplatz

Sven Ziegler

12.9.2025

Der Bund will einen gigantischen Übungsplatz für die Armee errichten.
Der Bund will einen gigantischen Übungsplatz für die Armee errichten.
KEYSTONE

Die Schweizer Armee stösst mit ihren heutigen Waffenplätzen an Grenzen. Nun prüft der Bundesrat die Schaffung eines grossen Gefechtsübungsplatzes im Inland – fast so gross wie ein ganzer Kanton.

Redaktion blue News

12.09.2025, 07:22

12.09.2025, 07:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Armee will ein neues Grossgelände für realistische Übungen im urbanen Umfeld schaffen.
  • Der Bundesrat unterstützt die Pläne und folgt einer SVP-Forderung nach mehr Inland-Trainings.
  • Details zu Standort, Kosten und Zeitplan sind noch offen – erste Schritte laufen aber bereits.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Armee soll künftig auf einem neuen Mega-Gefechtsübungsplatz trainieren können. Wie der Blick berichtet, unterstützt der Bundesrat Pläne für ein Gelände, das weit grösser wäre als die bisherigen Waffenplätze in Bure (JU) oder Walenstadt (SG).

Anlass für die Debatte war die Teilnahme von rund 1000 Schweizer Soldaten an der Übung «Trias 25» im österreichischen Allentsteig. Dort trainierte die Armee gemeinsam mit deutschen und österreichischen Truppen auf einem Areal von 157 Quadratkilometern – fast so gross wie der Kanton Appenzell Innerrhoden.

Das Verteidigungsdepartement zeigte sich beeindruckt: In der Schweiz fehlten Möglichkeiten für grossangelegte Gefechtsübungen in urbanem Gelände.

Pläne stossen auf Zustimmung

Ein Armeesprecher erklärte laut «Blick», die bestehenden Anlagen seien zu klein. Sie böten nur Übungsdörfer mit wenigen Häusern, aber keine realistischen Szenarien mit Wohnblocks, Fabriken oder Kanalisationen. «Das ist viel zu klein, um in grösseren Verbänden den Einsatz von Feuer und Bewegung zu trainieren», heisst es. Solche Übungen seien derzeit nur im Ausland möglich.

Die Pläne stossen auch politisch auf Zustimmung. SVP-Nationalrat Thomas Burgherr fordert, «dass mehr in urbanem Gelände geübt werden kann». Einschränkungen und Regulierungen müssten abgebaut werden. «Wenn wir schon mehr Geld in die Armee investieren, muss sie auch hier in der Schweiz realistischer üben können.»

Noch ist unklar, wo ein solches Mega-Gelände entstehen könnte, welche Infrastruktur nötig wäre und wie hoch die Kosten ausfallen würden. Klar ist: Ein solches Projekt wäre komplex und würde Jahre dauern. Doch erste Schritte in diese Richtung sind gemacht.

