Die Brandkatastrophe von Crans-Montana wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheit von Bars und Clubs. Während einige Betreiber eilig Massnahmen ergreifen, forcieren Branchenverbände nachhaltige Lösungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Besonnenheit statt Schnellschüsse: Die Bar- und Clubbranche überdenkt nach der Brand-Tragödie von Crans-Montana die Sicherheitskonzepte.

Die als mögliche Brandursache geltenden «Wunderkerzen» werden bereits von einigen Betreibern freiwillig verbannt, während Branchenverbände eher auf konsequente Regeln und bessere Schulungen des Personals setzen.

Schweizer Partylokale unterliegen bereits strengen kantonalen Vorschriften mit Sicherheitsplänen und regelmässigen sowie unangemeldeten Kontrollen. Mehr anzeigen

Nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS mit 40 Toten ist die Sicherheit in Schweizer Bars und Clubs in den Fokus gerückt. Zwar werden vonseiten der Clubs und Bars Massnahmen vorgeschlagen, doch die Akteure der Nachtwelt wollen nicht in Hektik verfallen.

«Bei den Verantwortlichen der Lokale, die ich getroffen habe, herrscht grosse Trauer und es gibt viel Empathie für die Opfer und ihre Angehörigen», sagte Alexander Bücheli, Sprecher der Schweizerischen Bar- und Clubkommission (SBCK) und Geschäftsführer der Bar-& Clubkommission (BCK) in Zürich, am Montag.

«Bevor ein Lokal öffnen darf, muss es einen Sicherheitsplan vorlegen, der die Anzahl der Notausgänge, die Belüftung, die Rauchmelder oder auch die Feuerlöscher enthält», erklärt Bücheli. Wenn der Plan nicht vollständig ist, dürfe das Lokal nicht öffnen.

Beat Imhof, Präsident von Gastrosuisse, ist überzeugt, dass das Drama von Crans-Montana eine «grosse Verantwortung» sowohl bei den Wirten als auch bei den Personen, die die Lokale kontrollieren müssen, geschaffen hat: «Jeder will verhindern, dass sich ein solches Ereignis wiederholt. In den nächsten Tagen wird jeder darauf achten, dass die Brandschutztüren gut geschlossen sind und kein Stuhl den Weg versperrt.»

In der Schweiz werden die Vorschriften für Partylokale von den Kantonen erlassen und gelten als streng. Sowohl Bücheli als auch Imhof führen als Beispiel Zürich an, wo jeder Partyort einmal im Jahr kontrolliert wird und weiss, wann er kontrolliert wird, aber auch, dass es zu unangemeldeten Inspektionen kommen kann.

Verbannung der «Wunderkerzen»

Erste Ermittlungen zum Brand in der Bar «Le Constellation» ergaben, dass der Brandausbruch mit der Verwendung von «Wunderkerzen» zusammenhing. Das sind nichtmetallische Körper, die einen pyrotechnischen Satz enthalten, der Funken und Flammen erzeugt.

Einige Betreiber von Lokalen haben daher beschlossen, diese Gegenstände nicht mehr zu verwenden. Aber: «Es ist wichtig für uns, die endgültigen Ergebnisse der Untersuchung abzuwarten und die Brandursache zu kennen. Erst dann können wir über wirksame Massnahmen nachdenken», sagt Bücheli.

«Auf den Bildern aus Crans-Montana sieht man, dass diese Kerzen nahe an der Decke sind. Das ist nicht der gleiche Fall, wie wenn man im Restaurant eine Kerze auf einen Kuchen stellt», pflichtet ihm Imhof bei. Bücheli weist jedoch darauf hin, dass die Zürcher BCK ihren Mitgliedern empfohlen hat, diese Leuchtkerzen nicht zu verwenden, auch aus Respekt vor den Opfern und ihren Angehörigen.

Gebrauchsanleitung beachten

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) klassifiziert die «Wunderkerzen» in der Kategorie F1, was in der Pyrotechnik den Gegenständen mit sehr geringer Gefahr und Lärmbelästigung entspricht, die für den Gebrauch in Innenräumen geeignet sind. David Schärz, Gründer des Schweizer Pyrotechnikvertriebs Pyrostar, sagt zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass mit jedem gekauften pyrotechnischen Gegenstand eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert werden müsse, die die Handhabung und die zu treffenden Vorsichtsmassnahmen beschreibt.

«Die Gebrauchsanweisung muss in Deutsch, Französisch und Italienisch vorliegen. Bei Fontänen muss zwischen dem Ende der Flamme und der Decke ein Abstand von einem Meter eingehalten werden, und der Gegenstand darf nicht mit brennbaren Materialien in Berührung kommen», so Schärz weiter.

Die Ausbildung aufwerten

Eine weitere Massnahme, die zur Vermeidung künftiger Tragödien ergriffen werden soll, ist eine bessere Ausbildung der Angestellten für den Umgang mit Gefahrensituationen: «Normalerweise müssen in solchen Einrichtungen eine Person aus dem Personal, etwa der Partymanager oder der Barchef, und das Sicherheitspersonal geschult werden», sagt Bücheli von der SBCK.

«Das Personal muss wissen, was es in gefährlichen Situationen zu tun hat, nicht nur im Brandfall. Es muss die Sicherheitssysteme kennen, damit es reagieren kann, wenn der Chef abwesend ist», sagte zudem Gastrosuisse-Präsident Imhof. Der Dachverband bietet auch Schulungen für die Gesamtsicherheit an.

Letztendlich sind sich sowohl Bücheli als auch Imhof einig, dass es nichts bringt, zu schnell Massnahmen zu ergreifen, sondern vielmehr bei der Kontrolle und Einhaltung der geltenden Vorschriften noch strenger zu sein.