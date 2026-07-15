Was als Social-Media-Beitrag begann, könnte mit einer Haftstrafe enden. Ein Schweizer muss sich auf Bali wegen eines vulgären Instagram-Posts über den hinduistischen Feiertag Nyepi vor Gericht verantworten.

Menschen auf Bali gehen zum Strand, um sich nach dem traditionellen Schlammbad, bekannt als Mebuug-buugan, zu reinigen. Mebuug-buugan findet einen Tag nach Nyepi statt und soll schlechte Eigenschaften neutralisieren.

Darum geht’s Einem 26-jährigen Schweizer drohen auf Bali 15 Monate Gefängnis wegen eines Instagram-Posts.

Er soll den hinduistischen Feiertag Nyepi beleidigt und damit gegen indonesisches Recht verstossen haben.

Nach einer Entschuldigung wurde der Mann festgenommen; ein Urteil steht noch aus. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Instagram-Beitrag könnte für einen 26-jährigen Schweizer auf der indonesischen Ferieninsel Bali mit einer Gefängnisstrafe enden. Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Bezirksgericht in Denpasar eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten beantragt, wie die «The Bali Times» berichtet.

Dem Mann wird vorgeworfen, den hinduistischen Feiertag Nyepi im März mit einer vulgären Äusserung auf Instagram beleidigt zu haben. Der Beitrag verbreitete sich laut Anklage rasch in den sozialen Medien und führte auf Bali zu grosser Empörung.

Die Staatsanwaltschaft sieht darin einen Verstoss gegen das indonesische Strafgesetzbuch, das elektronische Inhalte unter Strafe stellt, wenn sie als Beleidigung religiöser Feiern gewertet werden. Zudem beantragte sie, den Schweizer bis zum Abschluss des Verfahrens in Haft zu lassen und sein Mobiltelefon einzuziehen. Die bisherige Untersuchungshaft soll auf eine mögliche Strafe angerechnet werden.

Festnahme nach Entschuldigung

Nyepi ist der hinduistische Neujahrstag auf Bali und zählt zu den wichtigsten religiösen Feiertagen der Insel. Während des sogenannten Tags der Stille stehen für 24 Stunden das öffentliche Leben und der Flugverkehr weitgehend still.

Nach Angaben der Anklage entschuldigte sich der Schweizer später bei der balinesischen Politikerin Ni Luh Djelantik. Kurz darauf wurde er von der Cybercrime-Abteilung der Polizei festgenommen. Das Verfahren wird nun mit dem Schlussplädoyer der Verteidigung fortgesetzt, ein Urteil steht noch aus.