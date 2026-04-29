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Genuss oder Guggus? Schweizer Bio-Erdbeeren gibt's jetzt schon im April

Fabienne Berner

29.4.2026

Genuss oder Guggus? Schweizer Bio-Erdbeeren gibt's jetzt schon im April

Genuss oder Guggus? Schweizer Bio-Erdbeeren gibt's jetzt schon im April

Erdbeeren im Frühling, braucht es das? Dank Folientunneln können Schweizer Bauern ihre Früchte bis zu drei Wochen früher ernten. Hat die Methode auch Nachteile? Und schmecken die Beeren wie gewohnt?

29.04.2026

Erdbeeren im Frühling, braucht es das? Dank Folientunneln können Schweizer Bauern ihre Früchte bis zu drei Wochen früher ernten. Hat die Methode auch Nachteile? Und schmecken die Beeren wie gewohnt?

Fabienne Berner

29.04.2026, 19:24

29.04.2026, 19:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ersten Schweizer Bio-Erdbeeren stehen dieses Jahr früher als üblich im Regal.
  • Darunter sind auch Früchte von der Jucker Farm in Rafz. Der Bio-Betrieb setzt seit diesem Jahr auf den Anbau mit Kunststofftunneln.
  • Neben mehr Ertrag erntet die Methode aber auch Kritik, etwa weil die Folien regelmässig ersetzt werden müssen.
Mehr anzeigen

Die Erdbeersaison startet dieses Jahr besonders früh. Dank Folientunneln werden in der Schweiz schon bis zu drei Wochen vor dem üblichen Start die ersten Beeren geerntet. Auch immer mehr Bio-Betriebe setzen auf Plastikdächer: Sie schützen vor Kälte, machen die Ernte planbarer und bringen deutlich mehr Ertrag.

Doch die Tunnel sind teuer, bestehen aus Kunststoff – und sorgen für Diskussionen. Ist das noch «Bio» oder schon Hightech-Landwirtschaft? Und wie steht es um den Geschmack der frühen Früchte? Mehr dazu im Video oben.

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